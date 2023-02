Rozhodnutí o zvýšení věku odchodu do důchodu ještě nepadlo, říkají Jurečka s Fialou

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) i premiér Petr Fiala (ODS) odmítli informace o pozdějším odchodu do důchodu u současných padesátníků, jak to vyplývá z interních materiálů ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), které v neděli zveřejnila Česká televize. Oba poukazují na to, že rozhodnutí ještě nepadlo. Jurečka uvedl, že návrh důchodové reformy chce zveřejnit v březnu.

Foto: Pavel Karban, Právo Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL)