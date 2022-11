Jana Nagyová obviněná v kauze Čapí hnízdo: Věřím ve svou i Babišovu nevinu

Co říkáte na kandidaturu Babiše na prezidenta?

Rozhodnutí Andreje Babiše chápu, je to pokračování jeho úspěšné politické kariéry a je to pro mě zcela logické. Byla bych velmi ráda, aby tento jeho krok neovlivnil žádným způsobem průběh hlavního líčení a rozhodnutí soudu.

Kauzu od prvopočátku provází mediální šílenství, které v době konání hlavního líčení dosáhlo vrcholu. Babišova kandidatura opět přileje olej do ohně, pokud to je vůbec ještě možné. Já se ale snažím oddělit to, co probíhá u soudu, od politiky.

Měl by soud vynést rozsudek v kauze Čapí hnízdo ještě před prezidentskými volbami?

To jsou věci, o kterých nechci vůbec spekulovat. Věřím v to, že jej vynese co nejdřív. Každý den je dobrý.

Rozsudek k Čapímu hnízdu může být ještě před volbami Domácí

Je vám tedy jedno, zda to bude před či po volbách?

Mně osobně ano.

Myslíte si, že pokud by verdikt padl před volbami, mohl by je ovlivnit?

Vyloučit to rozhodně nelze. Myslím si, že obojí rozsudky, ať už odsuzující, anebo zprošťující, nějakým způsobem vliv na určitou část populace mít budou.

V případě, že by byl Babiš prezidentem zvolen a získal tím imunitu, zůstala byste z původních jedenácti obviněných sama a jediná obžalovaná. Jak to budete vnímat?

To nejlepší nakonec. Je to zvláštní představa, ale zatím si vůbec nepřipouštím, že by to mohlo skončit jinak než osvobozujícím rozsudkem. Až ta situace nastane, tak ji budu řešit.

Nad důsledky zvolení Andreje Babiše jsem doposud nepřemýšlela. Pevně věřím ve svou i jeho nevinu a stále věřím soudu, že jeho rozhodnutí bude zákonné a spravedlivé.

Může ale nastat situace, že Babiš bude sedět na Hradě a vy teoreticky ve vězení.

Pocit je to zvláštní, ještě jsem se nad tím nezamýšlela. Ale vůbec si nepřipouštím, že by to takto mohlo dopadnout.

Fiala by milost pro Babiše nepodepsal Domácí

Přijala byste od něj abolici anebo milost, pokud by byl prezidentem?

Já žádnou milost nechci. Všechno je to co by, kdyby. Chci se určitě obhájit u soudu. Žádná milost by mou situaci neřešila, stín pochybnosti by tam dál zůstával.

Říká se, že jste se kandidaturou do Senátu snažila získat imunitu a vyhnout se tak případnému odsouzení.

To je strašná hloupost. Chtěla jsem do Senátu jít pracovat pro lidi a aby trochu k něčemu byl. A první věc, kterou bych tam v případě zvolení udělala, by byla žádost o zbavení imunity.

Jak hodnotíte výsledky voleb do Senátu, kde jste neúspěšně kandidovala za ANO v Jihlavě proti staronovému šéfovi horní komory Parlamentu Miloši Vystrčilovi (ODS)?

Kandidovat do Senátu bylo rozhodnutí vycházející z podpory členské základny ANO na Vysočině. Postup do druhého kola v situaci, kdy jsem stála před soudem a začala kampaň jako neznámý člověk jen měsíc před volbami, považuji za obrovský úspěch. V druhém kole jsem se utkala s nejtěžším soupeřem, který „byl k dispozici“ a který musel vyvinout velké úsilí, aby zvítězil.

Nutno připomenout, že svoji kampaň dělá v podstatě nepřetržitě již celá léta za prostředky daňových poplatníků a v pracovní době a že jeho spolustraníci se neštítili opravdu nechutných lží na moji adresu. Určitě mnoho lidí, co mě neznají, ovlivnili. To, že příznivci i odpůrci si neověřují fakta a emotivně reagují, je normální. Že to však uslyším a budu číst od poslanců a senátorů, kteří se ohánějí slušností, to bylo opravdu těžce přes čáru. Jako politici placení z daní mají odpovědnost za své výroky výrazně vyšší než řadový občan.

Vystrčil suverénně porazil Nagyovou Volby do Senátu

V této situaci považuji volební výsledek za malý zázrak. Stejně tak považuji za velký přínos, že to opět rozvířilo diskusi o smyslu Senátu, který zejména v situaci, kdy má vládnoucí koalice většinu ve Sněmovně i v Senátu, je opravdu zbytečný. A taky jsem ráda, že se opět projevilo, že pětikoalice vodu káže a víno pije.

Co si myslíte o postupu nové koalice v Jihlavě v čele s primátorem z ODS, jejíž součástí je i vaše hnutí ANO? S vámi do vedení radnice a žádných funkcí nepočítají, přestože jste získala druhý nejvyšší počet preferenčních hlasů.

Nezbývá mi než respektovat závěry politických jednání. Nutno však říct, že všechny kroky byly se mnou konzultovány zástupci našeho klubu. Sama jsem nabídla, že se postavím stranou, pokud to pomůže vytvořit stabilní koalici v této nestabilní době.

Ale lhala bych, kdybych tvrdila, že mě to nemrzí. Doufala jsem, že všichni, co mají oči otevřené, vědí, že jsem nic špatného neudělala. A taky vědí, že v takovýchto případech, víc než kdy jindy, je potřeba respektovat presumpci neviny. Jinak se tímto způsobem legitimizuje cesta na odstraňování nepříjemných politických oponentů.

Výsledky dokazování pouze potvrzují to, co říkám už šest let, a do dnešního dne stále nevím, co jsem měla udělat špatně, čím jsem měla porušit zákon.

Navíc v situaci, kdy ODS v Libereckém kraji vládne s trestně stíhaným hejtmanem a nevadí to. V Praze je taky snaha koalice Spolu prosadit do rady hlavního města trestně stíhaného. To pak vyznívá jihlavská nechuť k mojí osobě poněkud nepochopitelně.

Budete se chtít v případě zproštění obžaloby vedení tamní radnice nějak účastnit?

Věřím, že velmi záhy bude ukončeno mé trestní řízení a bude mi dán prostor podílet se na práci v komunální politice, která pro mne byla a je velkou výzvou.

V Jihlavě povládne ANO s ODS a lidovci. Nagyová zůstane mimo Domácí

Můžete shrnout z vašeho pohledu průběh hlavního líčení v kauze Čapí hnízdo?

V dosavadním průběhu bylo provedeno rozsáhlé dokazování jak výslechy svědků, tak listinami, které jsou obsahem spisu. Dá se říci, že bylo provedeno téměř kompletní penzum dokazování. Já se k jednotlivým prováděným důkazům průběžně vyjadřuji. Nebylo tam nic, co by mně zásadně překvapilo.

Výsledky dokazování pouze potvrzují to, co říkám už šest let, a do dnešního dne stále nevím, co jsem měla udělat špatně, čím jsem měla porušit zákon. Tudíž stále věřím, že soud dospěje ke stejnému závěru a zprostí mě obžaloby.

Bohužel spoustu detailů si připomínám až v průběhu hlavního líčení díky výpovědím svědků či dobovým dokumentům. Z tohoto důvodu bych určitě ještě ráda doplnila svou výpověď a v principu se nebráním ani dotazům.

Chápu, že mediální obraz může vypadat trochu jinak. Není divu. Dnešní optikou opravdu ale nejde posuzovat situaci v dotačním světě před patnácti lety. A právě tento rozpor, kdy se dnes hodně věcí jeví „jasných“, ale v té době se o nich ani netušilo, činí z celé této kauzy mediálně vděčnou záležitost. Jako kdyby tady probíhal lidový soud v přímém přenosu.

Zatím jste u soudu pouze přednesla na začátku svou řeč. Budete ještě vypovídat a podstoupíte otázky soudce a obžaloby?

Opakovaně jsem vypovídala jak u policie, tak u soudu. Upozorňuji, že jsem popisovala události, které jsem prožila před dvanácti až patnácti lety, v dobách „dotačního pravěku“. Bohužel spoustu detailů si připomínám až v průběhu hlavního líčení díky výpovědím svědků či dobovým dokumentům. Z tohoto důvodu bych určitě ještě ráda doplnila svou výpověď a v principu se nebráním ani dotazům.

Kysela: Pokud bude Babiš prezident, kauza Čapí hnízdo by se už nemusela vyřešit Domácí

Jak vidíte svou další profesní budoucnost?

Trestní řízení, které se ve světle kamer vede v podstatě šest let, velmi významně a negativně ovlivnilo můj profesní i rodinný život. Svou práci mám ráda, chtěla bych v ní pokračovat a zúročovat své zkušenosti. Ale v tak citlivé problematice, jako jsou dotace a problematika EU, jsem pro mnoho potenciálních klientů problematická značka. Správný poradce nemá být vidět. Mě bylo a je vidět až moc.