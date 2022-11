Kysela: Pokud bude Babiš prezident, kauza Čapí hnízdo by se už nemusela vyřešit

Existuje právní překážka pro prezidentskou kandidaturu Andreje Babiše, když čelí obžalobě v případu dotačního podvodu?

U nás to takto není a ani celosvětově nebývá obvyklé, aby se spojovaly trestní kauzy a jejich výsledky v nějakou absolutní překážku volitelnosti. Jinak to je u impeachmentů, jejichž podstatou je, že nejde o trestní odsouzení, ale odsouzení bránící tomu, aby se někdo do budoucna znovu ucházel o prezidentský úřad, což je u nás obdoba ústavní žaloby.

Co v případě, že by soud vynesl do konce roku prvoinstanční rozsudek?

Pokud půjde o zprošťující rozsudek, tak je to vyřízeno. V případě, že je to rozsudek o vině, tak záleží, jaký typ trestu by s tím byl spojen. Trest, který by spočíval v tom, že zaplatí nějaké peníze, nebo podmíněný trest odnětí svobody nevytváří faktickou překážku kandidatuře.

Nepodmíněný trest by faktickou překážku vytvářel, protože je dost obtížné vykonávat úřad prezidenta republiky, pokud by byl ve výkonu trestu. U prvoinstančního rozsudku nicméně záleží na tom, jestli se jedna nebo druhá strana odvolá.

Teprve pokud by se žádná strana neodvolala, tak se rozhodnutí stane pravomocným. V opačném případě pravomocným nebude a tím pádem by výsledek odvolacího řízení sahal hluboko někam do doby, kdy už by se Andrej Babiš ujal úřadu prezidenta republiky a řízení by nemohlo pokračovat. Převzetím úřadu nabude imunitu.

Takže nejde prezidenta po dobu výkonu jeho funkce zadržet ani stíhat?

Přesně tak, trestní stíhání pokračovat nemůže. Došlo by tak k přerušení po dobu překážky, takže dokud by byl nositelem úřadu, byl by obdařen imunitou, a teprve až by prezidentem přestal být, tak by řízení mohlo pokračovat tam, kde bylo přerušeno.

Jak je to pak s lhůtou promlčení případu?

To jsou v zásadě věci, které se vyzkoušely ve vztahu k předlistopadovému režimu. Konstatovalo se, že tam, kde existovala překážka trestního stíhání, tak nemůže být pachateli přičítána k dobru. Lhůty se nezapočítávaly.

Kdyby se řízení posunulo o pět, případně až o deset let, nemělo by to vliv na výpovědi svědků?

To je samozřejmě problém, ale ne čistě právní, ale skutkový. Protože pokud by byl Andrej Babiš dvakrát pět let prezidentem republiky, tak pravděpodobnost, že by se po více než dvaceti letech všechno podařilo rozkrýt (Čapí hnízdo je předmětem sporů od roku 2008 - pozn. red.), je dost nízká. To se pak ale nedá nic dělat než jej nevolit prezidentem, pakliže by tohle někomu vadilo.

Pomohla by Babišovi nějaká strategie jeho advokátů, třeba obstrukce řízení?

S výjimkou případů, že by začali napadat podjatost soudního senátu, si moc nepomůžete. Určitý prostor pro taktizování vidím v případě, že by byl Andrej Babiš v první instanci odsouzen. Pokud by se neodvolal ani on, ani státní zástupce, tak rozhodnutí se stane pravomocným. V tu chvíli je odsouzený způsobilý k udělení milosti ve stejném režimu, jako byl Miloš Balák.

To je moment, kdy se budou moci zamyslet, ale předpokládám, že by o tu milost nestáli, protože pro Andreje Babiše bude mnohem lepší tvrdit, že zatím nebyl pravomocně odsouzen, tudíž je pořád tak trochu nevinný.

Co by se stalo, kdyby byl zároveň zvolen a zároveň pravomocně odsouzen?

Pokud by nastoupil k výkonu trestu odnětí svobody, tak je nutné vyřešit situaci, jak můžete mít prezidenta republiky ve vězení, kde nemůže svůj úřad vykonávat. To by teprve byl zvlášť komplikovaný problém a pro mě nepřijatelný by byl pokus o sebeomilostnění.

Něco takového by bylo možné?

V demokratickém právním státu není nikdo nad právem. Ve chvíli, kdybyste připustil, že ten, kdo má k dispozici kompetenci omilostňovat, ji využije na sebe, tak potom právě on je tím, kdo je nad právem, protože na něj vůbec nemůžete. Kdyby to udělal a na hlavičkovém papíru prezident republiky omilostnil prezidenta republiky, tak by se s tím potom musel vypořádat systém – zda bude na takový akt pohlížet jako na akt platný, nebo jako na úplný exces.

Ovlivní Babišova kandidatura nějakým způsobem práci soudů nebo státního zastupitelství?

Naopak, mám pocit, že pakliže soudní senát nebyl doteď nijak zvlášť roztřesen tím, že před ním stojí velmi bohatý a velmi mocný člověk, tak dost pochybuji, že by byl roztřesen tím, že byla ohlášena kandidatura.

Ani kdyby řízení neskončilo před prvním kolem voleb?

To by bylo něco jiného. Pokud by mělo probíhat v době, kdy jsme mezi dvěma koly, nebo dokonce ve chvíli, kdyby ten člověk byl zvolen prezidentem republiky, tak tam potom nemůžete vyloučit, že se to nijak nepromítne do podvědomí členů soudního senátu, ale považuju za součást jejich profesionality, kterou zatím dost osvědčují, že od tohoto odhlížejí.