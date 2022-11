Fiala by milost pro Babiše nepodepsal

Předseda vlády to v úterý uvedl po návratu z Kyjeva na dotaz novinářů s tím, že jej ani nikdo z Hradu nekontaktoval. „Na obě otázky je odpověď ne,“ reagoval premiér na dotazy, zda by přiložil potřebný podpis pod prezidentskou abolici a jestli už ho někdo z prezidentské kanceláře oslovil.

Hlava státu má tři výsostní práva týkající se milostí. První z nich je udělení milosti již pravomocně odsouzenému člověku, kde stačí jen prezidentův podpis. Druhým pak již zmíněná abolice, kdy prezident může zastavit probíhající trestní stíhání konkrétního člověka, ale jeho rozhodnutí musí spolupodepsat předseda vlády či jím pověřený ministr. Právě to by Fiala podle svých slov neudělal.

„Pokud by to bylo nutné, a já věřím, že to nutné nebude, pak bych k tomuto ústavnímu kroku sáhl,“ uvedl prezident před třemi lety v TV Barrandov. O rok dříve přitom Zeman veřejně tvrdil, že abolici Babišovi neudělí, protože by se zesměšnil.