Jak to bude s legalizací konopí? Návrh přijde ještě letos

„To, co by měla slibovat prohibice, se z hlediska prevence vůbec nedaří, je to extrémní opatření. Model přísně kontrolovaného trhu nabízí větší nástroje kontroly než prohibice. Pokud to uděláme dobře, budeme mít možnost většího preventivního dopadu redukce škod,“ řekl Právu Vobořil po setkání národních protidrogových koordinátorů v Radě Evropské unie.

Chce, aby se Česko vydalo stejnou cestou jako Německo nebo Nizozemsko.

Konopí by podle tohoto návrhu nebylo tak snadno dostupné jako například tabák nebo alkohol. Prodávalo by se v licencovaných prodejnách. Podle Vobořila je k diskuzi, zda by neměl být kupující zaregistrován v centrálním systému, kde si ho prodejce bude moci prověřit a teprve poté mu konopí prodat.

Povoleno by mělo být i pěstování na zahradě pro samopotřebu v malém množství. „Zvažujeme, jestli by se takovýto pěstitel musel také zaregistrovat. Návrh se bude dál dotvářet. Velkovýroba by byla limitovaná licencemi. V této fázi zvažujeme omezení obsahu THC (psychoaktivní látky, pozn. red.) a nějaké povinné množství obsahu CBD (nepsy­choaktivní látky),“ poznamenal Vobořil.

Miliardy státu

Návrh bude podložen dopadovou studií, kterou ve spolupráci v protidrogovým koordinátorem vytvořili Piráti. „Nový model maximalizuje zdraví uživatelů, bezpečnost mladistvých. Dostanou se z toho také daňové výnosy a omezí se černý trh s konopím. Následovat budou politická vyjednávání,“ řekla Právu Janka Michailidu (piráti), vedoucí meziresortního programového týmu Návykové chování.

Pokud by se zákon podařilo rychle prosadit, hypoteticky by mohl začít platit od roku 2024.

Politickou shodu by na konečném návrhu podle ní najít měli. Proti debatě není premiér Petr Fiala (ODS), přímo na schůzi evropských koordinátorů byl přítomen ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS).

Podle dokumentu by stát měl na daních jen z pěstování konopí získat 660 milionů až 1,8 miliardy korun do státní kasy. Podle Vobořila by to mohlo být ještě více, protože tento odhad nezahrnuje export. Právě ten podle něj skrývá velký potenciál.

„Německo a Holandsko řekly, že povolí trh, ale v tuto chvíli není firma, která by byla schopna dodávat a pokrýt jejich poptávku. Proto je potřebné podpořit export,“ popsal Vobořil.

„Navrhovaný model kontrolovaného trhu s konopím jsem konzultoval s odborníky a nespatřuji v něm problém. Je zbytečné, aby stát vynakládal finanční prostředky za represi a soudy. Je potřeba se zaměřit na závažnější trestnou činnost. Justice má důležitější priority,“ zmínil Blažek.

U policie skepse

Na rizika rozvolnění trhu s konopím však upozorňuje šéf Národní protidrogové centrály Jakub Frydrych. Současný stav by to mohlo podle něj zhoršit.

„Jsem skeptický. V žádné ze zemí, kde se k regulaci uchýlili – Uruguay, Kanada nebo státy USA – nedošlo k tomu, že by obchod s konopím přestala policie stíhat. Nezmizela trestná činnost s tím spojená. A naprosto odmítám, že je v ČR přepínána trestní represe. Naopak jsme v otázce regulace a nakládání pro vlastní potřebu nejliberálnější v Evropě,“ uvedl.

Změna zákona podle něj přinese celou škálu problémů. Česko se bude muset vypořádat s mezinárodními závazky a také s ostatními státy schengenského prostoru, který nemá kontrolované hranice a v převážné většině evropských zemí žádná podobná regulace není.

Podle Vobořila se ke změně brzy uchýlí i ostatní státy. Frydrych však v daňových příjmech nespatřuje takovou výhodu, jako autoři konopného návrhu. Současnou studii však považuje za kvalitní a je podle něj prvním stupněm k otevření celé debaty.