Izrael si řekl Česku o pomoc. STV Group dodá pláty do neprůstřelných vest

Zbrojařská společnost STV Group brzy dodá do Izraele 3000 plátů do balistických vest. Česká ministerstva již udělila licenci na jejich vývoz. Po návštěvě výrobního podniku firmy v Poličce to novinářům řekla ministryně obrany Jana Černochová (ODS). České ministerstvo obrany o tuto pomoc požádala izraelská vládní agentura SIBAT. Podle ministryně to nemusí být poslední česká pomoc Izraeli. Další možností by podle ní bylo vyslání vojenské polní nemocnice.

Foto: Michal Krumphanzl, ČTK Ministryně obrany Jana Černochová (ODS)