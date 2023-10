V registru sexuálních delikventů by měli být i dřívější pachatelé, shodly se úřady

„Skutečně jsme se posunuli. Dohodli jsme se, jakým způsobem by měl dětský certifikát fungovat, a především jsme se konečně shodli na tom, že bude působit a fungovat i do minulosti. Tudíž postihne i pachatele, kteří byli odsouzeni před účinností toho zákona,“ popsala po jednání předsedkyně sněmovního podvýboru Malá.

Ministerstvo spravedlnosti původně prosazovalo variantu, která by do registru zahrnula jen nově odsouzené pachatele. Upozorňovalo totiž na to, že zpětné účinnosti nelze v trestním právu dosáhnout. Chtělo také, aby o každém zápisu do registru rozhodoval soud.