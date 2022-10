Hřib může vládnout ještě v listopadu

Podle Jany Komrskové, vyjednávačky za Piráty, se budoucí koalice ještě nerýsuje, zastupitelstvo by tak mohlo ustavit pracovní skupiny. V čele města by tak zůstával Zdeněk Hřib (Piráti) s partnery z Prahy sobě, TOP 09 a STAN.

„Rada jede, dokud nebude zvolena nová, nebo dokud nebude odvolaná, ale to by asi nikomu neprospělo,“ řekla Komrsková. Předpokládá, že pracovní skupiny by svolávala dosavadní koalice.

Noví pražští zastupitelé by tak na první schůzi podle ANO i Pirátů mohli zadat stanovení spádových oblastí středních škol. Upřednostnit by se mohli pražští studenti a Praha by mohla žádat finanční spoluúčast od středních Čech, odkud mnoho studentů dojíždí. „Nemělo by to být o tom zamezit studentům ze Středočeského kraje studovat v Praze,“ doplnil Prokop.