Je jasné, že se Zdeněk Hřib nechce vzdát primátorského řetězu. Točit se na tom, že kandidát na primátora z vítězné koalice Spolu Bohuslav Svoboda (ODS) kumuluje funkce, když bude současně poslancem, je sice malicherné, ale faktem je, že stát v čele hlavního města je už vzhledem k jeho rozpočtu práce na plný úvazek. A že by Piráti měli rádi ve vedení i Prahu sobě, se kterou se jim dobře spolupracuje, je pochopitelné, nechtějí být jako ve Sněmovně pátým kolem u vozu.

Východisko se nedaří najít, i když je Svoboda považován za schopného vyjednavače, aspoň tak hájila jeho nominaci před volbami jedna zapálená členka ODS.

Spor se však docela paradoxně vede o lidovce Jana Wolfa, který je navržen do nové rady, byť o to prý sám ani nestál. Wolf vadí Pirátům, protože je obžalovaný v kauze sportovních dotací a oni sami deklarovali, že nikdo stíhaný v radě nebude. Jenomže koalice Spolu, která vyhrála volby, si dupla, že Piráti nemají právo kádrovat lidi, které navrhuje, a na Wolfovi trvá.

Tak absurdní spor by se mohl vléci do nekonečna, Godot, na něhož se čeká ve hře Samuela Becketta, nepřijde. Stávající situace však má háček. Dokud není nová rada a nový primátor, tak rozhoduje ta dosavadní. A to vadí ODS. Svoboda už vyzval Hřiba, aby vedení radnice dál nepřijímalo žádná významná rozhodnutí, jenomže Hřib ho odpálkoval – dokud se neupeče rada nová, vládne stávající.

Ať už máme Piráty rádi, nebo ne, jejich odmítání Wolfa je zcela pochopitelné. Nejen Piráti, ale celá vládní koalice uspěla v parlamentních volbách i kvůli tomu, že zdůrazňovala férovost a čistotu. Mnozí dávali hlas stranám pětikoalice, protože nechtěli mít v čele země trestně stíhaného a nyní už souzeného Andreje Babiše. Jak byla tato čistota důležitá, ukázal propad v komunálních volbách dříve tak úspěšných Starostů a nezávislých. Byl to jednoznačně důsledek kauzy Dozimetr. Štít pětikoalice už není neposkvrněný a další flek přinesla kauza s přidělováním bytů v Brně, do které je namočená ODS.

Trvat na Wolfovi je proto hloupé. Ukazuje to, že se neměří stejným metrem. U Babiše trestní stíhání vadí a u Wolfa ne? Prostě náš hoch je čistý? Čím se to liší od Babiše? Proč by měl volič dávat hlasy vládní pětikoalici, když se chová navzdory svým krásným slovům stejně a kryje své šíbry jako ANO? A jak to dělala ODS ve svých nejzpupnějších letech?

Pro pražskou ODS je představa vládnutí s Piráty noční můrou. Má po právu pocit, že by se jen obtížně domlouvali, protože Piráti nemají chuť dělat partnera do počtu v koutě. Začíná se proto koukat jinam. Už se konala oťukávací schůzka s ANO.

Dalo by se říci, že o nic nejde, spolupráce vládních stran s ANO není na místní úrovni zas tak ojedinělá. Místní vědí, s kým to půjde snáze. Bohuslavu Svobodovi by se jistě lépe spolupracovalo s pragmatickým Patrikem Nacherem, jenomže Praha není Horní Dolní s pár stovkami nebo několika tisíce obyvateli. Volby do pražského magistrátu jsou vzhledem k počtu obyvatel důležitější než většina krajských. A pokud se Svoboda domluví s Nacherem, a ne s Piráty, důvěru voličů koaličních stran ve vládní partaje, které se tak vehementně vyhraňovaly proti ANO, to neposílí.

Už nyní začínají ztrácet podporu a dopustit se chyby v Praze může být osudné. Patří k baštám odpůrců Babiše. Vedení koaličních stran by to nemělo dopustit a mělo by usměrnit své ambiciózní vlčáky z metropole, aby se nevrátily doby, kdy pro mnohé byla ODS stranou modrých strak.

A není pravdou, že do voleb je daleko. V Praze ano a ani parlamentní nejsou na obzoru, jenže je tu volba prezidenta, u které se koalice nedokázala shodnout na silném kandidátovi, podpořila tři, z nichž dva budou lovit v úplně stejných vodách.