Historická tramvaj se vrátila do Olomouce

„Vůz byl z důvodu nedostačující kapacity olomoucké vozovny uložen od své renovace v roce 1999 v depozitáři Technického muzea v Brně. Po dokončení stavby odstavů tramvají v Jeremenkově ulici jsme se domluvili na jeho přesunu zpět do Olomouce,“ informoval místopředseda představenstva olomouckého dopravního podniku (DPMO) Pavel Zatloukal.

Tramvaj s evidenčním číslem 16 byla spolu s dalšími třemi vozy vyrobena v roce 1914 v Moravskoslezské vagónce ve Studénce. Šlo o první tramvaje objednané přímo městem poté, co Olomouc v roce 1904 převzala do vlastní režie provozování tramvajové dráhy. Cestujícím tento vůz sloužil až do roku 1956.

Zarostlá v zahrádkářské osadě

V druhé polovině padesátých let byla tramvaj vyřazena a vozová skříň bez pojezdu a elektrické výzbroje za manipulační poplatek odprodána do soukromých rukou. Dopravní podnik pustil tramvaj na třicet let ze zřetele. Až ve druhé polovině 80. let sešlou karoserii objevili tramvajoví nadšenci zarostlou v zahrádkářské osadě nedaleko Olomouce.

Praha má novou tramvaj. Vyrobili ji před 46 lety

„Původní vozovou skříň roku 1988 daroval tehdejší majitel dopravnímu podniku. Nejprve byla umístěna na odstavnou plochu autobusů do Hejčína. Po roce 1989 byla převezena karoserie do hangáru na letiště v Neředíně,“ popsal Miroslav Bureš, který se zabývá historií městské hromadné dopravy v Olomouci.

Poté byla tramvaj ve dvou etapách renovována. Renovaci se podařilo dokončit v roce 1999 k 100. výročí zahájení provozu tramvají v Olomouci. Tehdy také byla tramvaj přesunuta do depozitáře v Brně.

„V Olomouci se potom objevila ještě o deset let později. V říjnu 2008 byla vystavena na Horním náměstí u příležitosti 100 let republiky a na jaře 2009 se zúčastnila oslavy 110 let tramvají v Olomouci“ dodal Bureš.

Foto: Petr Marek, Právo Tramvaj byla přemístěna do nové haly olomouckého dopravního podniku

V pátek byl vůz umístěn do nové haly DPMO v Jeremenkově ulici. Musel tam být odtažen, neboť zatím nemá potřebná technická oprávnění pro samostatný provoz.

„Veřejnost dostane možnost si tramvaj prohlédnout už příští rok při příležitosti 125. výročí tramvajové dopravy v Olomouci,“ dodala mluvčí DPMO Anna Sýkorová.