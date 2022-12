Hilšer napíná. Nevyloučil odstoupení

Hilšer to ale vždy odmítal. „Považuji za naprosto nevhodné pro demokracii vyzývat kandidáty, kteří jsou slušní a demokratičtí, aby odstoupili,“ řekl nedávno v rozhovoru pro Právo.

Ačkoliv může být jeho páteční výrok jen strategií, jak získat mediální pozornost, vyloučeno není ani to, že nakonec podlehl „průzkumové demokracii“, jak sám říká, kdy mu volební modely přisuzují méně než pětiprocentní zisk (listopadový Median 3,5 procenta), a rozhodl se věnovat jen práci senátora. Ve volbách v roce 2018 skončil pátý se ziskem 8,83 procenta.

Na otázku Impulsu, zda to vzdá, nebo půjde dál naplno do voleb, včera řekl: „Chystám něco na pondělí. Nemůžu překvapení prozradit ještě před tím, než se stane. Bude se to týkat mého dalšího působení, jestli ano, nebo ne.“