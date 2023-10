Hazard a nezodpovědnost. Havlíček zkritizoval nákup společnosti NET4GAS

Havlíček má za to, že nákup je ze strany státu „nezodpovědností“, a to s ohledem na současnou špatnou hospodářskou situaci firmy, do níž se dostala kvůli stopnutí plateb za transit od ruské firmy Gazprom. NET4GAS drží za ruskou společností významné pohledávky ve výši kolem 70 miliard, které nyní bude ČEPS vymáhat. Investice se podle Havlíčka nevrátí a do budoucna stát zadluží desítkami miliard korun.