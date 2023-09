FOTO: Tři kamarádi vyrábějí vikingskou loď, koncem roku ji plánují pokřtít na Oslavě

Tři nadšenci se na jaře 2020 rozhodli vybudovat repliku vikingské lodě Gislinge z 11. století. Nyní zbývají už jen tři drobnosti, a když to vyjde, ještě koncem roku by se mohl uskutečnit křest na řece Oslavě na Brněnsku, řekl Dan Juríček, jeden ze stavitelů, ČTK. S kamarády šermíři má v plánu udělat akci pro veřejnost, při níž by loď svezla i první pasažéry.

Foto: Patrik Uhlíř, ČTK Základ lodi tvoří jasan poražený v zámeckém parku v Oslavanech. „I proto chceme udělat křest v Oslavanech, protože město nám vychází vstříc a díky němu máme na zámku prostor, ve kterém můžeme stavět,“ řekl Dan Juríček

