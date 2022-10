Fiala k energiím: Nikdo nezůstane stranou, je důležité zachovat sociální smír

Ceny energií vzrostly v důsledku ruské invaze na Ukrajinu. Podle Fialy je důležité efektivně reagovat na sociálně-ekonomické dopady. Přijímaná opatření by podle něj neměla mít negativní dopady na občany ani na firmy.

Fiala se v Bruselu zúčastní summitu lídrů EU, který se uskuteční ve čtvrtek a v pátek v bruselském sídle Evropské rady. Společně s šéfy dalších 26 členských států by měli jednat o možnostech snížení dovozních cen, společných nákupech plynu či otázce zastropování cen, jak navrhla Evropská komise.

Podobně to vidí i ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL), který se sociálního summitu účastnil spolu s Fialou. „Apeloval jsem za ČR velmi na to, abychom dávali velký důraz na to, aby řešení byla společná, aby se z toho nestal souboj síly národních rozpočtů,“ řekl Jurečka k jednání.