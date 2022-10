Německo chce odebrat výrobcům elektřiny 90 procent mimořádných zisků

Německý kancléř Olaf Scholz už na začátku září oznámil, že chce co nejdříve zatáhnout za brzdu pro ceny elektrické energie, na konci září pak představil fond v objemu až 200 miliard eur (téměř pět bilionů Kč), které chce Německo vynaložit na zmírnění energetické krize a na pomoc domácnostem a firmám.

Z dokumentu ministerstva hospodářství, který bude vládě předložen 18. listopadu, vyplývá, že Německo nechce zasahovat do trhu s elektřinou, cenotvorby a přeshraničního obchodování, míří ale na nadměrné zisky, kterých výrobci v souvislosti s vysokými cenami dosahují, i když náklady na produkci zůstávají bez výraznějších změn.

Návrh pro spotový trh počítá s tím, že stát by výrobcům elektřiny odebral mimořádné zisky zpětně od 1. března.

V dokumentu se konkrétně uvádí, že odebrání nadměrných zisků by se mělo dotknout okamžité i budoucí výroby energie z obnovitelných zdrojů, odpadu, důlního plynu, minerálních olejů a jaderného a hnědého uhlí, uvedla Reuters. Do opatření by naopak neměla být zahrnuta výroba elektřiny z černého uhlí, plynu a biometanu.