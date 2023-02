Fakultní ombudsmanka: Prověřuji, ale nesoudím

Buďto se s dotyčným sejdu osobně, anebo to vyřešíme formou e-mailové nebo telefonické konzultace. Je těžké to zobecnit, ale věc s ním proberu, pokusím se vše zanalyzovat, doporučím další postup a domluvíme se, co bude následovat. Vždycky postupuji v souladu s vědomím a souhlasem podatele.

Lze také s vědomím a souhlasem podatele oslovit toho, koho se ten podnět týká. Nikoho nesoudím, nehodnotím, každý máme jiné subjektivní vnímání dané situace. To, co je pro někoho úplná banalita, pro někoho jiného může být fatální věc, takže se k tomu snažím přistupovat s velkou vážností.

Žádný podnět není špatný, raději ať se na mě lidé obrátí zbytečně, než aby se neobrátili v momentě, kdy by to bylo potřeba.

Kauza Dominika Feriho stále rezonuje i v souvislosti s dalšími kauzami na jiných fakultách. Není to ale tak, že bych musela řešit konkrétní podněty lidí, kteří tím byli přímo dotčení. Vždy to bylo v obecné rovině, v rámci rozhovorů.

Myslím si, že je potřeba chránit oběti, ale zároveň ctít presumpci neviny. Vnímám, že situace, se vší úctou k obětem, je velmi zatěžující pro všechny zúčastněné a jejich rodinné příslušníky. Neměl by to být hon na čarodějnice, měl by být dán prostor k tomu, aby se věc pořádně prošetřila, navrhlo se opatření a pak nechť výsledek každý zhodnotí. Je nešťastné mediálně vstupovat do aktuálních kauz.