Facebook vymazal historikovi text o Petru Pavlovi. Kdo to zařídil?

Jeho někdejší spolužák Pavel Beneš v něm zpochybnil některá Pavlova tvrzení o jeho zpravodajském armádním výcviku na konci 80. let.

„Napsal jsem poměrně dlouhý text, ve kterém jsem hodně citoval z Práva od Pavla Beneše. Nešlo ani tak o věci, které by se týkaly jeho sporu s Petrem Pavlem, ale toho, co popisoval ohledně onoho kurzu, který absolvovali,“ řekl Právu Blažek.

„Připadalo mi to velmi věrohodné. Podobné informace jsou obsaženy i v knize Historie československého výzvědného zpravodajství, kterou před pár lety napsal Vladimír Mohyla,“ podotkl historik.

„Stejně hovoří i archivní prameny. To, co on (Beneš) píše, je velmi věcné včetně krycích jmen,“ doplnil Blažek.