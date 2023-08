Expert: Kokain? To si politik nemůže dovolit

Co byste poradil brněnské primátorce Vaňkové, která je se svým náměstkem Robertem Kerndlem za ODS zachycená na fotografii s bílým práškem?

Teď by si primátorka měla dát schůzku spíš s píáristou než s adiktologem. Politici štvou spoustu lidí a každé zaváhání se využije. Z jedné fotografie nepoznám, jestli má problém s kokainem. Kdybych to vzal z čistě lidského hlediska, tak to podcenila. Ale nesmí se jí to stávat.

Jak populární je kokain u nás?

Jak bohatne střední třída, tak se kokain stal dostupným daleko širší skupině, než byl například v devadesátých letech. Ve velkých městech je to trend a kokain je všude. Je běžnou součástí večírků a je velmi populární.

Má vstřícný přístup ke kokainu v naší společnosti základ v toleranci k alkoholu?

My jsme kultura, která opilost bere jako samozřejmost. Jsme velmi tolerantní k nadměrnému pití alkoholu a vůči změněnému vědomí.

Intoxikaci, kterou si dovolíme na firemních večírcích, to si lidé ve většině zemí západní kultury nedovolí. Dopíjí se doma za zavřenými dveřmi. Alkohol je u nás droga číslo jedna. Tam je to podhoubí, které způsobuje, že se i na kokain díváme jako na drogu, která je normální.

I u veřejného činitele? Vaňková s Kerndlem vysvětlili situaci svým spolustraníkům, výsledkem je jednomyslná podpora.

V tomto konkrétním případě se jedná o primátorku. Má tedy smůlu. Je v nějaké funkci a chce být důvěryhodnou osobou, tak si musí dávat pozor. To není herec, který potřebuje být v bulváru. Politik si tohle podle mého názoru nemůže dovolit.

Co měla dělat? Vaňková vysvětlovala, že snímek vznikl při setkání s lidmi.

Měla se otočit a jít pryč. Jestli si chce dát kokain, tak si ho má dát doma a sama. V pořádku to není a je dobře, že to spustilo debatu. My nevíme, jestli bere pravidelně kokain. Ale kdyby byla na fotografii s lahví vína, nikoho to nepohorší. Budeme v tom případě řešit, kolik ho vypije a jestli je závislá na alkoholu? To nás ani nenapadne.

Jak k tomu přistupují jinde ve světě?

Například ve Švýcarsku se můžete registrovat jako rekreační uživatel kokainu, můžete si ho legálně nakoupit. Stát ví, že lidé kokain berou, a když to bude regulovat, může například kontrolovat kvalitu. Stát také ví, kolik drogy si lidé kupují. Když jim bude stoupat spotřeba, může nabídnout intervenci. Švýcaři jsou v pragmatickém přístupu k drogám hodně dopředu.

Povzbuzují a stimulují kokain i pervitin. Ale drogy nesou rozdílné společenské statusy. Když to řeknu pejorativně, tak pervitin bere feťák z ulice, kdežto kokain je pro smetánku…

Pervitinista, který má přístup ke kvalitnímu pervitinu, by řekl, že kokainisté nevědí, co je skutečná stimulační droga. Kokain by považoval za čajíček. Nejde jen o intenzitu, ale i délku účinku. Pervitin může fungovat i deset hodin, ale kokain je půlhodinová záležitost. Nástup je rychlý a rychle odezní. Proto si kokainisté berou další a další dávky. Kokain je dražší. Gram pervitinu se pohybuje okolo tisíce korun, ale za gram kokainu zaplatíte dva až dva a půl tisíce. Záleží na tom, od koho si ho kupujete a v jaké kvalitě.

Kolik je z jednoho gramu dávek?

Hodně. Kdo má kokain jako rekreační záležitost a zpestření jednou za čas, tak si z jednoho gramu udělá dostatečný večírek. Samozřejmě mí klienti jsou ale schopní konzumovat pět až šest gramů denně.

Existuje teorie, že problém není řešitelný, dokud drogy nebudou k dostání v samoobsluhách. Zároveň odborníci tvrdí, že kdyby byl kokain dostupný jako alkohol, byla by to katastrofa. Co si myslíte vy?

Popisujete extrémy, pravda je někde mezi. Švýcarský model, o kterém jsem mluvil, neříká, že užívání kokainu je v pořádku. Ale poukazuje na to, že kokain je riziková věc, a pokud je někdo ochotný to podstupovat, tak se pojďme domluvit na pravidlech, abychom rizika minimalizovali.

Přirovnal bych to k autu. Víme, že v autě umírají lidé, že je to nebezpečný nástroj a řidič má v ruce smrtelnou zbraň. Proto jsou tam airbagy, pásy a bezpečnostní systémy. I s drogami je to o hledání kompromisu. Brát kokain je hloupost, není to v pořádku, je to iluze. Energii, kterou si dneska užijete, si jen půjčujete z budoucnosti a bude vám chybět. Alespoň můžete vědět, že si kupujete šedesátiprocentní kokain a 40 procent jsou neškodné látky. Teď si koupíte od dealera něco, ale nevíte co.

Dekriminalizace a legalizace, je to správná cesta?

Ano, pokud půjdeme cestou dekriminalizace a rozumné regulace. Ruku v ruce s velmi intenzivní prevencí.

I přes toleranci k alkoholu víme, že pít se nemá. Jaká rizika s sebou nese kokain?

Kokain je v našich podmínkách zakázaná, ilegální droga. Držení pro vlastní potřebu není trestné, užívání také není trestné. Ale tím, že si ho kupujete, jednou nohou vstupujete na území ilegality. Nějaký člověk vám něco prodá, vy nevíte co, dáte si to do nosu a přes sliznice se vám to dostane do krevního oběhu. A vy vůbec nevíte, co vstřebáváte. Vydáváte se všanc.

Kokain se dováží hlavně z Jižní Ameriky – z Bolívie, Peru nebo Kolumbie. Za užíváním kokainu jsou drogové mafie a utrpení lidí v nejchudších částech světa. Jak podstatné to je?

Ten aspekt tam je. Západní společnost je pokrytecká a je to v nás zakořeněné. Je potřeba říct, že zemědělci, kteří pěstují koku v oblastech, které zmiňujete, by bez ní nepřežili.

Ale můžeme hledat souvislosti i v jiných oblastech. Kupujeme si zboží z Asie a neřešíme, v jakých podmínkách tam lidé pracují a jak je západní kapitalismus vykořisťuje. Srovnání je namístě, když se zaměříme na módní průmysl, tak za výrobou a pěstováním bavlny se skrývají ekologické katastrofy.

Kdo z toho má prospěch?

Odhaduje se, že až pětina světového obchodu pochází z prodeje drog. Takže se pěstování tiše toleruje. Tak je systém nyní nastavený, jinak by se zhroutil.

Jak z tohoto úhlu můžeme vnímat fotografii brněnské primátorky? Není to bagatelizace způsobů drogových mafií?

Má to komplexnější rovinu. Kokain živí mafii tím, že jsme ho dali na černý trh. Tím, že se ví, že ho lidé užívají, a uděláme na to prohibici, dostaneme se do stejného problému jako před sto lety s alkoholem. Mafiáni na alkoholu zbohatli, protože lidé chtěli pít. My uděláme z kokainu látku, která je zakázaná, strkáme ji na černý trh, a tím dáváme prostor pro praktiky mafie.