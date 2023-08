Vobořil: Je to strašně trapná situace, že se představitel města musí testovat na drogy

Brněnská primátorka Markéta Vaňková a její náměstek Robert Kerndl (oba ODS) čelí kauze, kterou před více než týdnem rozpoutala fotografie ze sociálních sítí, na které jim neznámá osoba nabízí bílý prášek po způsobu, jak si ho servírují uživatelé kokainu.

Primátorka i náměstek v pondělí uvedli, že se nechali otestovat na přítomnost drog a že výsledky by měli mít do několika dní. Podle Vobořila ovšem čistý drogový test ukáže jen to, že dotyčný člověk není závislý, ale neukáže, že si nikdy drogu nevzal.

„My v Podaných rukou mimo jiné ty testy prodáváme. Jsou různé typy. Z vlasů se dá přítomnost drog poznat ještě několik měsíců, z moči to lze poznat několik hodin, z krve to je delší doba,“ popsal Vobořil.

Ředitel Národní protidrogové centrály: Samotné užívání kokainu není trestné

Vaňková k fotografii už dříve poznamenala, že by mohla pocházet ze setkání s náhodnými lidmi v centru Brna před dvěma třemi lety. Konkrétní situaci na snímku si prý nevybavuje.

„Pokud by to ale mělo být tři roky nazpět, jak se o tom hovoří v souvislosti se vznikem fotografie, tak nic nepoznáte. Pokud by ten člověk byl závislý, poznáte to i z testu na moč,“ doplnil Vobořil.

Primátorka už fotografii vysvětlovala svým spolustraníkům i partnerům z koalice. Důvěru zatím neztratila.

„Mně to celé přijde jako strašně trapná situace, že se představitel města musí něčemu takovému podrobovat, místo toho, aby se někdo zeptal, co udělal pro prevenci závislosti. I kdyby užili, tak v českém právu to není nezákonné. Držení drog v malém množství je přestupek, ve větším množstvím už je to nezákonné,“ zdůraznil Vobořil.

Dodal, že je pro něj jako pro národního koordinátora důležité, jestli se daný člověk zabývá prevencí závislosti. „A ona na tuto oblast navýšila rozpočet,“ uvedl na adresu primátorky.

„Strávil jsem s ní dlouhou dobu, zvlášť za covidu, a nikdy jsem ji pod vlivem čehokoli neviděl. I já jsem člen ODS, ale nikdy jsem neměl problém jí oponovat. Stejně jako primátorku chválím za prevenci i bývalého náměstka primátora Matěje Hollana (Žít Brno),“ dodal Vobořil.