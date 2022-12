Evidence skutečných majitelů nebude přístupná veřejnosti, rozhodl soudní dvůr EU

Osoby uvedené v písmeni c) musí mít povolený přístup alespoň k informacím o jméně, měsíci a roce narození, zemi bydliště a státní příslušnosti skutečného majitele a i o povaze a rozsahu účasti skutečného majitele.

c) jakékoli osobě z široké veřejnosti.

a) příslušným orgánům a finančním zpravodajským jednotkám, a to bez omezení;

Podle soudu ustanovení není platné z důvodu ochrany práva na soukromí a ochranu osobních údajů. Zveřejnění informací v evidenci navíc není nutné k dosažení účelu směrnice, kterým je potírání výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Údajně postačí, aby do evidence měly přístup státní orgány a osoby s oprávněným zájmem.

Původní znění směrnice totiž do její změny v roce 2018 (nyní zrušené) umožňovalo přístup do rejstříku kromě státních orgánů pouze osobám s oprávněným zájmem. Jak upozornil SD EU: „Jak tisk, tak organizace občanské společnosti, které mají spojitost s prevencí a bojem proti praní peněz a financování terorismu, mají na přístupu k informacím o skutečných majitelích oprávněný zájem.“

Samotné rozhodnutí Soudního dvora EU podle Chromého vrací boj za transparentnost vlastníků společností, ale třeba i boj proti praní špinavých peněz v EU, o deset let nazpět.

„Poznámku pro ČTK jsem myslel tak, že v tuto chvíli některé státy EU zamezily přístup do tamní Evidence skutečných majitelů pro všechny, tedy i pro povinné osoby, orgány činné v trestním řízení atd. To byl případ Lucemburska, které zároveň uvedlo, že pracuje na způsobu, jak data v jejich registru poskytovat osobám, které na ně mají nárok - tedy povinným osobám a státním institucím,“ upřesnil pro Novinky.

„Nemyslím si, že rozhodnutí je velkým zásahem do úpravy, který by nás vracel o mnoho let zpět. Povinnost evidovat skutečné vlastníky firem zůstává v EU zachována a sankce za přestupky za nesplnění evidenční povinnosti taktéž,“ uvedl Novinkám.