Eurokampaň vládních stran bude skromná

„Bude to lakmusový papírek k činnosti Fialovy vlády. Umím si představit, že volby způsobí obrovské pnutí ve vládní koalici,“ těší se předseda SPD Tomio Okamura. Volby podle toho bere náležitě vážně. S kampaní chce začít už za pár týdnů.

Oproti tomu vládní strany nepospíchají. ODS, TOP 09­ a lidovci stále řeší, zda půjdou do voleb za Spolu nebo zvlášť, jasno má být na podzim. „Pak budeme okamžitě pracovat na rozpočtu,“ řekla Právu europoslankyně Veronika Vrecionová (ODS).

Podle svého europoslance a místopředsedy Alexandra Vondry zaplatí občanští demokraté za volby zhruba stejně jako v roce 2019, kdy jejich kampaň vyšla na 20 milionů korun. V případě společné kandidátky Spolu by pak částka mohla být i nižší.

Lidovci chtějí oproti roku 2019, kdy je vyšla na 19 milionů korun, levnější kampaň. „Počítáme s rozpočtem 6 až 10 milionů korun,“ řekl Právu europoslanec a lídr kandidátky Tomáš Zdechovský. „Chceme kampaň vést efektivně. Nebudeme vyhazovat za hlouposti. Víc to postavíme na sociálních sítích,“ popsal Právu.

Záležet však bude také na zmíněné dohodě se Spolu. V případě koalice by lidovci částku za kampaň také snížili.

Piráti podle svého europoslance Mikuláše Peksy počítají s rozpočtem asi deset milionů korun, tedy skoro stejnou částkou, jakou dali v roce 2019. „Kampaň do EP běží efektivně pořád, byť samotné plakáty se nejspíš budou vylepovat až zhruba měsíc nebo dva před volbami,“ řekl Právu.

Oproti roku 2019 víc zaplatí Starostové. Počítají s částkou okolo 15 milionů korun, což je asi o 9 milionů víc než v roce 2019, a to proto, že příští rok půjdou do voleb sami, zatímco v roce 2019 šli v koalici s TOP 09­. STAN vedou do voleb europoslanec Jan Farský a neúspěšná prezidentská kandidátka Danuše Nerudová.