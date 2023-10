Dědina, konečná zastávka. DPP otevírá tramvajovou trať za 840 milionů

Do zastávky Dědina jsou od pondělního rána prodlouženy denní tramvajové linky 20 a 26 z obratiště Divoká Šárka. Naopak noční tramvaje nový úsek neobslouží. Podle technického ředitele pražského dopravního podniku Jana Šurovského to zajistí noční autobusové spojení. „Noční linka 91 zůstává na konečné v Divoké Šárce. Vyplynulo to z předběžného hlukového posouzení. Pokud úspěšně vyhodnotíme, že tramvajová trať je lepší, než byly plánovány hlukové dopady, tak by sem mohla být prodloužena i ta noční linka 91,“ vysvětlil.

Rok a čtvrt trvající stavba byla podle Šurovského náročná, a to hlavně kvůli tomu, že se tramvajová trať musela vestavět do již existujícího uličního profilu.

„Letos jsme v Praze zprovoznili tři tramvajové tratě o celkové délce téměř přesně pět kilometrů, což je za uplynulých dvacet let zatím největší porce od zprovoznění tramvajové tratě na Barrandov v roce 2003. Je to v součtu dokonce více než zmiňovaná trať Hlubočepy – Sídliště Barrandov,“ řekl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

„V červenci Rada HMP uložila DPP úkol, aby začal projekčně připravovat prodloužení tratě z Dědiny k budoucímu dopravnímu terminálu Dlouhá Míle u budoucí zastávky železnice na letiště. Připravujeme také tramvajovou trať do Suchdola a prověřujeme možnosti výstavby tratě, která by propojila Prahu 6, Troju a Prahu 8, tři městské části, které doposud nemají přímé kapacitní spojení MHD,“ dodal náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy Zdeněk Hřib.

Mimo tyto tratě plánuje Praha prodloužit koleje na Pankráci blíže k obchodnímu centru Arkády Pankrác, a to kvůli nutnému uzavření stanice metra na lince C z důvodu výstavby stanice na lince D. Dále by se měla v příštím roce začít stavět trať v horní části Václavského náměstí. V současnosti se staví Dvorecký most, přes který tramvaje vyjedou koncem roku 2025. V plánu má hlavní město vybudovat trať skrze Jeremenkovu ulici až do Michle v Praze 4.