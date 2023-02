Děti chystaly přepadení vychovatelek. Chtěly auto

„Rozhodla jsem o nejpřísnější možné sankci, a to je ochranná výchova do jeho 18 let. Jeho delikventní chování je natolik společensky nebezpečné, že mi nic jiného nezbývalo,“ uvedla soudkyně Michaela Řezníč­ková.

Podle ní mladík nedodržuje žádná pravidla a normy. „Dělá si, co se mu zlíbí. Nemá ukončené základní vzdělání, nařízenou ústavní výchovu dlouhodobě nerespektuje, neustále utíká z výchovných zařízení a užívá drogy,“ pokračovala soudkyně. Upozornila na to, že uložením ochranné výchovy by se nyní jeho případný útěk z ústavu posuzoval jako trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a hrozil by mu už kriminál.