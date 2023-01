Děti vyrůstající v dětských domovech dosahují nižšího vzdělání, uvádí výzkum

„Respondenti uváděli, že měli vybraný studijní obor, který je dlouhodobě zajímal, a chtěli se mu věnovat, ale dětský domov jim to neumožnil a museli si udělat výuční list ve škole, která byla nejblíže domovu a do které chodila většina dětí z domova,“ stojí v závěrečné zprávě k výzkumu.

Na této zkušenosti se shodli lidé, kteří ze zařízení odešli před více než deseti lety, i ti, co z něj odešli v posledních pěti letech. Podle vědců to naznačuje, že tato praxe se v DD zatím výrazně nezměnila.

Vynucenou volbu oboru vysvětlovali někteří zástupci DD tím, že dítě „na jiný obor nemá“. Jindy šlo o to, že dítě chtělo chodit na školu daleko od DD nebo by jako jediné chodilo na jinou školu než ostatní.

Mezi lidmi, kteří žili v zařízení ústavní výchovy, je méně vysokoškoláků než u lidí, kteří vyrostli v rodinách. Průzkum organizace Spolu dětem z roku 2010 odhalil, že zatímco mezi lidmi s rodinným zázemím dosáhl vysokoškolského a vyššího odborného vzdělání každý čtvrtý ve věku 20 až 29 let, v případě pobytu v DD to byl každý 171. člověk.

Dalším možným důvodem pro nižší podíl vysokoškoláků mezi odchovanci ústavní péče je podle odborníků to, že dítě před příchodem do DD často zažívalo zanedbávání či týrání a rodina jeho vzdělávání nepovažovala za důležité. Děti tak mívají špatný školní prospěch, což dál snižuje jejich motivaci učit se.

Do DD jsou umisťovány děti ve věku od tří do 18 let. V zařízeních mohou zůstat z důvodu studia až do 26 let.