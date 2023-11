ANO podalo k Ústavnímu soudu stížnost kvůli zpřísnění pravidel u předčasných důchodů

„Novela bez jakéhokoliv přechodného období zavádí nové podmínky pro předčasné důchody. Když tento návrh schválila vláda, tak tam přechodné období 13 měsíců bylo, tedy si občané mohli rozhodnout, že odejdou v limitu pěti let. Změnilo se to pozměňovacím návrhem lidoveckého poslance Víta Kaňkovského, který je zároveň předsedou sociálního výbor. To je paradox,“ řekla ve středu krátce po podání stížnosti předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová.

„Domníváme se, že když chcete jíž do předčasného důchodu, tak se rozhodujete měsíce či roky, ne v neděli večer. Teď jak je to nastaveno, tak účinností zákona se ty podmínky mění z pěti let na tři, to my považujeme za naprosto neadekvátní,“ dodala.