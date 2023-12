Dálnici D1 na zasněžené Vysočině zablokoval na čtyři hodiny kamion. Je to kalamita, hlásí silničáři

Dispečer silničářů na Vysočině Roman Hubený řekl ČTK, že situace je nejhorší za celou zimu. „Tvoří se závěje, a jakmile to projedeme, za chvíli je na silnici sníh znovu. Platí to pro celý kraj a v terénu máme všechnu techniku. Je to kalamita, pokud někdo nemusí nikam jezdit, tak ať raději vůbec nevyjíždí,“ shrnul.