Cestování vlakem bude v Česku rychlejší

Zároveň v příštím roce spustí ČD nové linky do Vídně, Curychu nebo Rostocku. Provoz na koridorech urychlí i další dopravci. Nový jízdní řád začne platit od neděle 11. prosince.

Nejdříve by vlaky měly zrychlit na čtvrtém koridoru mezi Prahou a Českými Budějovicemi. Jízdní doby zkrátí především dokončení dvou přeložek na trati. Spoje EC nebo IC by trasu měly nově zvládnout za 100 minut, což je o 18 minut rychleji než nyní.

Na 4. koridoru pojedou také dva páry nových rychlíků Silva Nortica z Prahy do Vídně.

Postupné zrychlení dopravce očekává také na koridoru z Prahy do České Třebové a dále do Brna, kde by měly být ukončeny některé výluky.