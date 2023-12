Cesta vlakem z jihu Čech do Plzně se protáhla na šest hodin

Z městečka Borovany, které zasypal o víkendu sníh, má v neděli vlak odjet v 17.31. Minuty ubíhají a spoj do Českých Budějovic nikde. Na perónu nervózně postává asi šestnáct lidí. Nemají se kam schovat, nádražní budova už je roky zavřená.

Oskar netuší, kdy autobus dorazí. „Možná už Borovany projel,“ překvapí. Oponuji, že to by snad nemohl udělat. „Když tak další spoj jede v půl osmé,“ snaží se mě uklidnit. Nepovedlo se.

Na nádraží zůstalo už jen osm statečných. Paní ve středním věku se nechce vzdát a volá na českobudějovické nádraží. „Stojíme v zimě venku, jsou tady i malé děti. Přijede pro nás někdo?“ doptává se neodbytně. Nakonec vítězí a dostává kontakt na výpravčího. Číslo píše rukou do sněhu.

První dobrá zpráva. Autobus, co je vlastně mikrobus, už míří k Borovanům. Ovšem není jisté, jestli se dovnitř všichni vejdeme. Vejdeme. Sice do Budějovic stojíme, ale jsme v teple. „Stačí takhle přes hodinu mrznout a hned je člověk vděčný,“ vtipkuje další cestující, která pokračuje do Veselí nad Lužnicí. Ale zase si počká, protože vlaky nabírají asi hodinové zpoždění. Před sedmou jsme v cíli.