Česko na špičce v dopravě ani obraně není, kritizují za výrok Fialu odborníci

„Jsme nejúspěšnější postkomunistická země. Patříme mezi světovou špičku v obraně, nebo dopravě. Když se dívám do médií, vypadá to, že nic nefunguje, ale to není správné. Takoví nejsme, jsme mnohem dál, a to musíme vidět,“ stojí na oficiálním vládním Twitteru.

Nyní na dotaz Novinek mluvčí vlády Václav Smolka jeho výrok upřesnil s tím, že premiér mluvil o firmách, které v daných odvětvích podnikají.

„Když řeknu, že budeme patřit mezi 10 nejúspěšnějších zemí světa, tak se spousta lidí usmějeme. Jsme ale jedna z nejbezpečnějších zemí na světě, patříme do první desítky. Jsme nejúspěšnější postkomunistická země, blížíme se neustále k nejvyspělejším státům v řadě parametrů. A máme dneska i firmy, které snesou světovou konkurenci a nejsou to jenom ty tradiční, jsou to i ty velmi inovativní značky a jsou oblasti, kde patříme mezi světové špičky jako obrana i dopravní průmysl,“ řekl podle mluvčího kabinet premiér na festivalu.

A doplnil: „Když toto uvidíme, tak jsme poté schopni dělat správná rozhodnutí a správné kroky. Když se přitom podívám občas do médií, tak jsou tady málem všichni na hranici chudoby, všechno je špatně, nic nefunguje a je to katastrofa, ale to není správné sebehodnocení.“

Odborníci: Na špičce v dopravě ani obraně nejsme

Tweet vyvolal řadu kritických reakcí, podle lidí i odborníků totiž Čeká republika ke špičce v daných oblastech nepatří.

Například ekonom Lukáš Komanda Novinkám řekl, že s výjimkou městské hromadné dopravy se Česká republika nemůže počítat mezi špičku. „Co se týká například kvality dálnic, silnic či železnic, tak tam Česká republika v mezinárodních žebříčcích neexceluje,“ uvedl.

Důkazem podle něj je například fakt, že se z Berlína do Vídně postavila vysokorychlostní železnici kolem České republiky, přitom kratší cesta by vedla přes její území. „Do jižních Čech a na Karlovarsko neexistuje dobré dálniční spojení. Jsme na tom spíše mezi horšími v Evropské unii. A co se týká rychlosti výstavby, tak nás předhání Maďarsko i Polsko. V tempu také neexcelujeme,“ doplnil.

Ministerstvo dopravy má vytipované tři úseky pro rychlost 150km/h. Zlomek z celé dálniční sítě

A nijak podle Kovandy nevyniká Česko ani v oblasti dopravy. „Například Polsko masivně investuje, zatímco my jsme mezi zeměmi, které neplní ani závazek NATO (Severoatlantické aliance -pozn. red.) dvě procenta HDP na armádu. Při takto nízkých investicích označit Česko jako špičkou v bezpečnosti mi přijde nadsazené. V oblasti vojenské si myslím, že nemůže být řeč o tom, že jsme na špička,“ řekl Novinkám.

Nad výrokem, že je Česko na špičce v dopravě, se pozastavil i šéfredaktor webu Zdopravy Jan Sůra. „Hm. Jet 100 km vlakem z 5. největšího do hlavního města 2,5 hodiny, to je fakt špička,“ napsal na Twitter.

A o excelování v dopravě si není jistý ani exministr dopravy a místopředseda Sněmovny Karel Havlíček (ANO). „Byl bych více při zemi, ve špičce ještě nejsme. Ale je pravdou , že přes mnohé a často oprávněné nářky rozhodně patříme k lepšímu průměru,“ napsal Novinkám. A přisadil si, že pokud se udrží tempo, které nasadila jeho vláda v posledních dvou letech v čele státu, tak se do té špičky můžeme dostat.

Exministr obrany Lubomír Metnar (ANO) pro Novinky zase uvedl, že pokud pan premiér řekl, že Česká republika patří mezi světovou špičku v obraně, tak je rád, že konečně ocenil jeho práci na rezortu.