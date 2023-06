Řehka: Pokud slovo mobilizace vyvolá paniku, koledujeme si o průšvih

„Pokud nevystoupíme ze své bubliny a nebudeme o obraně mluvit otevřeně, a to i o nepříjemných věcech, budeme nadále narážet na nepochopení a údiv. A to souvisí i s budováním odolnosti. Pokud slovo mobilizace či konstatování zjevného faktu, že válku v budoucnu nelze zcela vyloučit, vyvolá ve společnosti paniku, koledujeme si o to, aby se taková společnost ve vážné krizi opravdu zhroutila,“ upozornil na konferenci Řehka.

Zároveň zdůraznil, že už není prostor pro kompromisy. „Teď jsou potřeba reálné skutky. Berme obranu vážně, jinak si koledujeme o průšvih,“ varoval.

Země armádu od toho, aby bojovala. Když nebojuje, má se na boj připravovat, připomněl.

„Nebezpečí je reálné, protivník je reálný a obranyschopnost také musí být reálná. Nemůžeme lidi držet ve tmě nevědomosti, zlehčování a nemluvit o tom, co se děje. Naši občané jsou potom oprávněně v šoku, protože nic z toho posledních 30 let neslyšeli. Objevují, že máme všeobecnou brannou povinnost a diví se, že v opravdu velké krizi, pokud by k ní došlo, začnou státu v nějaké fázi docházet zdroje a bude třeba do obrany zapojit celou společnost,“ popsal náčelník generálního štábu.

„Jediný způsob, jak zabránit konfliktu, je zastrašovat“

Chystat lidi na riziko velkého konfliktu je podle něj důležité proto, že mu chce zabránit. „Jediný způsob, jak toho dosáhnout, je účinně zastrašovat,“ zdůraznil Řehka.

Zároveň ocenil, že vláda schválila, že bude dávat dvě procenta HDP na obranu. „Věřím, že jsme se dostatečně poučili a obranu bereme vážně. Skončila doba, kdy jsme výdaje na obranu považovali za utrácení, dárek armádě nebo dokonce plýtvání,“ uvedl.

Řehka na hrozbu války upozornil už několikrát. Například v květnu na konferenci na téma Vnitřní bezpečnost a odolnost státu v Poslanecké sněmovně uvedl, že je možné, že by se mohla rozhořet válka mezi Ruskem a Severoatlantickou aliancí. Pokud by na takový konflikt došlo, Česko by se ho podle něj od první chvíle účastnilo.