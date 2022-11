Česká vláda chce zaútočit na Rusko jadernými hlavicemi, šíří Vrabel. Poplašná zpráva jako víno, reagují právníci

„Seďte na gauči a užijte si posledních pár měsíců života. Naše vláda chce útočit na Ruskou federaci jadernými hlavicemi ze stíhaček. A Ruská federace pak bude útok opakovat a pošle jaderné hlavice na Českou republiku,“ hlásá Vrabel ve videu zveřejněném na sociálních sítích.

Několik uživatelů na Twitteru už oznámilo, že na Vrabela podají trestní oznámení. Hlásání nepravdivých informací vyvolávajících paniku by soudy mohly vyhodnotit jako šíření poplašné zprávy. V takovém případě hrozí Vrabelovi i odnětí svobody.

„Kdo úmyslně způsobí nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého místa tím, že rozšiřuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti,“ stojí v trestním zákoníku.

Rasistickými urážkami vůči redaktorovi ČT se zabývá policie Krimi

Šíření poplašné zprávy jako víno

Podle vedoucího katedry trestního práva na Karlově univerzitě Tomáše Gřivny by se dala zmíněná slova za šíření poplašné zprávy označit.

„Šíření poplašné zprávy vyžaduje nepravdivou zprávu. To tam v tomto případě patrně je. A podstatné také je, zda je schopna vyvolat paniku. A to tam také je. Jeví se mi to tedy tak, že by se to dalo pod (šíření poplašné zprávy) podřadit,“ řekl Novinkám.

Podal jsem trestní oznámení na Ladislava Vrabela.



§ 357 Šíření poplašné zprávy

Podal jsem trestní oznámení na Ladislava Vrabela.

§ 357 Šíření poplašné zprávy

Kdo úmyslně způsobí nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého místa tím, že rozšiřuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

A souhlasí s tím také právník Jaroslav Ortman. „Podle mě je to šíření poplašné zprávy jako víno. Je to dezinformace a je to vyvolávání obav a strachu,“ potvrdil pro Novinky.

Proti vládě demonstrovaly desetitisíce lidí. Převezmeme tuto zemi, hlásil organizátor Domácí

Vrabelovi by mohly hrozit až dva roky za mřížemi, což je podle Gřivny základní sazba, se kterou zákon počítá. „Ale záleží i na konkrétních okolnostech. Nejpřísnější je až osm let, pokud by například tímto činném způsobili škodu velkého rozsahu,“ uvedl.

Podle Ortmana Vrabelovy výroky nicméně spíše odpovídají sazbě do dvou let.

Česko jaderné zbraně nemá

Aktivista Vrabel, který v posledních měsících organizuje protivládní demonstrace a čelí několika exekucím, šíří naprosté smyšlenky. Česká republika na Rusko jadernými zbraněmi ze stíhaček útočit nemůže. Důvodů je několik. Především Česká republika žádné jaderné zbraně nemá a ani je mít nemůže, protože by jejich pořízení bylo porušením smlouvy o nešíření jaderných zbraní.

Z tohoto důvodu nemá ani nosiče jaderných zbraní. Ve výzbroji má taktické letouny L-159 Alca a nadzvukové stíhačky JAS-39 Gripen. Ani jeden z těchto strojů neumožňuje nosit a shazovat jaderné bomby.

Vrabel se zřejmě pokouší reagovat na fakt, že Česká republika jedná o nákupu 24 bojových letounů páté generace Lockheed F-35A Lightning II. Ty skutečně mohou nosit a shazovat jaderné bomby, jde tedy o jaderný nosič. Česko ale zatím neuzavřelo žádnou smlouvu o nákupu těchto letadel. K tomu by v případě, že by se obě strany shodly na podmínkách dohody, mohlo dojít až od konce příštího roku. Výroba letadel zabere tři až čtyři roky, takže by je Česká republika mohla začít zařazovat do výzbroje nejdříve v letech 2027 až 2029, kdy bude končit smlouva o pronájmu gripenů.

Německo si stroje F-35 pořizuje jako náhradu strojů pro elektronický boj Tornado, byť původně plánovalo nákup podobně vybavených stroji EF-18E Growler, a to právě proto, že Lightningy II umožňují nosit a shazovat jaderné zbraně. Německo je ale narozdíl od ČR zapojené do programu NATO sdílení jaderných zbraní stejně jako Itálie, Nizozemsko a Turecko. Ani žádná z těchto zemí, jež jsou také signatáři smlouvy o nešíření jaderných zbraní, atomové bomby nemá. Jde o americké jaderné zbraně, které jsou plně pod kontrolou Spojených států. Jejich případnými nosiči jsou většinou stroje F-16. Česká republika nedala ani najevo zájem být do tohoto programu zapojená na rozdíl od Polska.