Česká armáda se pochlubila americkými vrtulníky

Právě i Vacek absolvoval sedmi měsíční pilotážní školení v Kalifornii. „Prošli jsme výcvikem přežití na vodní hladině, to je případ pádu vrtulníku do oceánu, abychom uměli bezpečně vrtulník opustit a zachránit se. Poté byla pozemní teoretická část, kdy jsme v podstatě měsíc studovali všechny systémy stroje,“ vysvětlil.

„Je to vrtulník schopný působit na bojišti 21. století. Mnohem efektivnější je také údržba. Vrtulníky jsou řešeny tak, aby je zvládl připravit jeden technik, ne celá směna, jak jsme to dělali doteď,“ vysvětlil náčelník oddělení inženýrsko-leteckého zabezpečení pro vrtulníky H1 na Základně Náměšť, Pavel Javořík.

Nové vrtulníky by ročně mohly nalétat až 6 tisíc hodin. Současné sovětské vrtulníky létají přibližně tři a půl tisíce. Armáda by novou techniku používala minimálně třicet let.

„Určitě pro tyto vrtulníky využití najdeme. To je vše, co k tomu řeknu, protože dodávky na Ukrajinu zásadně nekomentuji,“ prohlásila ministryně obrany.

„Rozhodně toto rozhodnutí zpochybňovat nebudu. Dnešní optikou to může vypadat, že kupujeme něco, co kolem nás, v našem regionu není, ale uvědomme si, pod jakým tlakem byl pan Metnar, kdy Armáda potřebovala rozhodnutí o akvizici udělat. Já nebudu politik, který by jejich rozhodnutí zpochybňoval. Máme co máme a jsme rádi, že jsme k těm dvanácti dostali těch osm zdarma a budeme mít dvacet vrtulníků,“ dodala Černochová.