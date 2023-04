Obrat. Kvůli gigafactory by se z Líní přesunula letecká záchranná služba

S novinkou přišel ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) po středečním jednání vlády. Potvrdil, že pokud investor vybuduje obří továrnu na výrobu baterií do elektroaut, LZS změní adresu.

Podle neoficiálních informací by se mohlo jednat o stejnou lokalitu, kterou vláda připraví pro piloty. I této skupině, která záložní armádní plochu využívá, slíbil Fialův kabinet kompenzace. Letiště by totiž kvůli gigafactory zaniklo.

„Slyšel jsem, že je to jedna z alternativ, že by záchranka i piloti byli na stejném místě,“ řekl hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták (Piráti).

Nicméně závěry z jednání vlády ho překvapily. „Je to pro nás nová informace. Prioritou je, aby to bylo eventuálně co nejblíž od Plzně, ideálně v okruhu deseti kilometrů, nejenom kvůli plzeňské fakultní nemocnici,“ zdůraznil Špoták.