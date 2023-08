Čechy zasáhnou vydatné deště, Moravu zase silné bouřky, varovali meteorologové

„Během dne očekáváme bouřky jen ojediněle, a to na východě jižních Čech a dále na východ. Nicméně s ‚nevýstražnými‘ parametry,“ uvádí na Twitteru meteorologové.

V pondělí večer pak ale podle nich mají přijít i velmi silné bouřky. Ty by měly přecházet z východních Alp přes oblast Vídně a Bratislavy k severu. „Mohou přecházet opakovaně a s krátkodobě intenzivními srážkami,“ varuje ČHMÚ.

Nad naším územím se nadále vlní studená fronta. Během dne očekáváme bouřky jen ojediněle, a to na východě jižních Čech a dále na východ. Nicméně s "nevýstražnými" parametry. Večer pak čekáme silné až velmi silné bouřky, které budou přecházet z východních Alp přes oblast Vídně a… pic.twitter.com/wYR6zPCtMh

Výstraha před povodněmi prvního stupně platí pro Prahu, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a pro Vysočinu. A to od pondělní 18. hodiny do úterního poledne.

Bouřky mají být podle meteorologů nebezpečné. Varují před přívalovým deštěm i nárazy větru, které mohou lámat větve a vyvracet stromy. Nebezpečí představují také kroupy a blesky. Řidiči by měli za vydatného deště i při bouřce snížit rychlost a jet velmi opatrně.

Při vydatných deštích je snížená viditelnost, hrozí riziko aquaplaningu, podmáčení a následných sesuvů půdy, bývají problémy s odtokem srážkové vody kanalizací. Lidé by neměli vstupovat a vjíždět do proudící vody a zatopených míst, měli by omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů nebo podemletí komunikací.