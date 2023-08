Bouřka na Prachaticku přinesla obří kroupy a vytopila vesnici

„Začalo to po šestnácté hodině a jednalo se o opravdu velké kroupy, snad tři centimetry. Poničily také auto našeho lesníka a nespočet zahrad,“ vyprávěl Právu starosta Vlachova Březí Lubomír Dragoun (Vlachovo Březí).

„Bylo to šílené. Nejdříve jsem zaslechl v podkroví ránu, jako kdyby někdo něco hodil na střechu. Říkám si, to nic není. Za dvě minuty další a ta sama rána. Než jsem strhnul vyjít ven z domu, spustilo se to naplno a já celých deset minut pozoroval zkázu,“ popisoval Právu odpolední krupobití Jan Jedlička.