Bartoš: Těžko chtít, aby se ministr Síkela rozkrájel

V DNEŠNÍM DÍLE SE MIMO JINÉ DOZVÍTE:

Jak uvažuje nad koncem vládního angažmá Pirátů? (0:10)

Reagoval kabinet pozdě na energetickou krizi? (1:38)

Co přimělo občany šetřit energiemi? (19:41)

Pochybil Zdeněk Hřib (Piráti) jako primátor hlavního města? (23:20)

Koho podpoří strana v prezidentských volbách? (26:41)

Jak jste spokojený s řešením energetické krize ze strany ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN)?

Myslím si, že to, že má ČR zásoby na zimu, a že jsme získali podíl v LNG terminálu, je z velké zásluhy práce Josefa Síkely na mezinárodní úrovni.

Premiér Petr Fiala (ODS) si ale teď vytvořil koordinační skupinu pro energetickou krizi na vládě. Nebylo to již de facto vypovězení důvěry Síkelovi?

Takhle to rozhodně neberu. Když jsme řešili nastupující migrační krizi, také jsme sestavili meziresortní tým, který byl tedy v té chvíli na ministerstvu vnitra.

Když si vezmeme úkoly Jozefa Síkely, kdy měl v pátek svolanou Radu EU, z které vzešly úkoly pro Evropskou komisi – a je to naše inciativa ­– tak ono je těžko chtít, aby se ministr rozkrájel.

A zatímco se tady různým ministrům dosazuje za nějaké věci psí hlava, tak když se podívám, jak hodnotí zahraniční média a jiné evropské země roli Josefa Síkely v předsednictví EU pro energie, tak ať si to někdo vedle sebe postaví.

Zahraniční média ale neodráží do značné míry lokální náladu, kdy byla vláda dlouho kritizována, že na rozdíl od jiných evropských zemí dlouho nezastropovala ceny energie, na což nyní došlo. Utekli jste tím „hrobníkovi z lopaty“?

Potkávám se s lidmi na náměstních. Někdo mi přijde vynadat, někdo pochválit. Musím vám říct, že spousta nejistoty je vyvolána třeba i panem bývalým premiérem (Andrejem) Babišem (ANO) i panem (Karlem) Havlíčkem, nebo některými rozdmýchávači, kteří z toho vidí benefit v nadcházejících komunálních volbách.

Když se reálně podíváme, které země zastropovaly ceny energií, spočítám je na prstech jedné ruky.

Byla to ale česká vláda, proti které na začátku září demonstrovalo 70 tisíc lidí na Václavském náměstí. Bylo to přitom právě téma cen energií, které rezonovalo. Proč by se lidé scházeli v ulicích, kdyby byli s řešením spokojeni?

Tak je krize. Zálohové faktury, které chodily všem třeba na plyn, byly alarmující. Nedivím se, když přijde taková složenka. Mně také přišlo navýšení cen, i když platově je to jiná situace než když jste třeba dvoučlenná rodina, která topí plynem nebo elektřinou.

A nereagujete pozdě?

Tohle slyším od pana Havlíčka nebo (Aleny) Schillerové.

Ano, když ale pomineme, že mají vlastní politické zájmy, není to i tak pozdě, když sám zmiňujete, že v médiích již dlouho kolují příběhy lidí, kterým se zálohy na energie zvýšily i o stovky procent?

Nadesignovali jsme energetický tarif v momentě, kdy ceny nebyly přes 1000 eur. To nastalo někdy před dvěma týdny. Okamžité potom Jozef Síkela svolával Radu EU, že je třeba to vyřešit celoevropsky, abychom nezávodili ke dnu.

Je jasné, že – Babiš, Havlíček, Schillerová – vždycky budou mluvit: „je to málo“ a „je to pozdě“.

Když se ještě vrátíme k zastropování energií, kdo to tedy zaplatí? Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) to nyní odhaduje na 130 miliard s tím, že prognóza je ale nejistá.

(kýve) Je nejistá, ale v tomhle trochu věřím i optimismu Zbyňka Stanjury.

Stanovili jsme nějakou hladinu, to znamená, že případný rozdíl stát zaplatí. A na to, jaký bude, má vliv spousta faktorů. Dnes jsem viděl vyjádření ČEZ (rozhovor probíhal ve čtvrtek 15. června – pozn.red.), které hovoří o tom, že bude kontrahovat za dokonce méně, než je nastavený ten strop.

Musíme ale trh monitorovat, aby dopady na státní rozpočet byly nízké. Odhadujeme nějaké dopady, ale zároveň tu máme nástroje typu windfall tax (zdanění neočekávaných zisků), kde podle nastavení může být výběr třeba 70 miliard korun již v roce 2023, pokud se půjde zálohovým systémem.

Premiér Petr Fiala (ODS) ještě v březnu zastropování odmítal s tím, že by to zaplatily budoucí generace (střední třída). Nedopadne to tak?

V té době, ale nebyl ještě úplně vyslyšen původní návrh windfall tax od Pirátů. Nicméně jak se doba odvíjela, a bylo jasné, že vláda bude muset v nějakou chvíli pomoci i podnikatelskému sektoru, měnilo se i její uvažování. V situaci, která se mění, nemá smysl býti dogmatický.

A jak reflektujete způsob, jak to kabinet komunikuje?

Myslím, že to vždycky to může být lepší.

Vy jste na zmiňované protesty na Václavském náměstí reagoval tím, že odmítáte banalizovat obavy lidí z energetické krize. Máte pocit, že se toho dopouštěli někteří z vládních lavic?

Opět tam podle mě došlo k zásadnímu zkreslení. S Petrem Fialou jsme v neděli po demonstraci mluvil…

On mluvil o proruských organizátorech akce, ale slova podpory lidem zasažených energetickou chudobou minimálně v prvním vyjádření nezazněla. Takže to bylo vyjádření, proti kterému jste se v tweetu nepřímo ohradil? Nebo, proč jste to takto napsal?

S lidmi komunikuji, jak v reálu, tak třeba na těch sociálních sítích. A samozřejmě sleduji třeba i satirické servery a některá vyhraněná česká soukromá média. Docházelo tam k tomu, že lidé se vyjadřovali i vůči těm lidem, kteří na demonstraci přišli.

Nedělejme z toho nějakou homogenní masu, někdo tam přišel, protože ty obavy má, někdo je již zažíval a dostal se do nějaké finanční tísně. Ale uprostřed Václaváku stála skupina komunistů s vlajkami. Nemyslím si, že lze a priori říct, že tato skupina má nějaké parametry. Byli tam i lidi, kteří mají blízko i neonacistické scéně. A byli tam lidi, kteří mají dvě děti a neví, jak vyjít s penězi.

Neobáváte se toho, že lidé se zastropováním energií rezignují na šetření?

V novém návrhu Komise apel na šetření energiemi je. Musím říct, že podle čísel i empiricky, lidé s těmi vzrůstajícími cenami energií změnili své chování.

Budou nadcházející komunální a senátní volby referendem o vládě, jak tvrdí šéf opozičního hnutí ANO Andrej Babiš?

Vzkázal bych Andreji Babišovi, že referendem o vládě jsou volby sněmovní, kterého evidentně poslaly bývalého premiéra do role opozičního poslance.

Teď jste ale také bez mála rok u vlády. Není to vystavení určitého vysvědčení?

Je to takhle prezentováno. A samozřejmě budou lidé uvažovat i v kontextu toho, jakým způsobem vláda provází zemi krizí. Nicméně nelze srovnávat období – byť v cenách energií, - před a po válce, což občas v kampaních vidím. Myslím, že to není fér.

Lidé převážně hodnotí, jakým způsobem jsou spokojeni s vedením svého města, a jak třeba starostové a primátoři – a my jsme na to jakoby zapomněli – zvládli dva těžké roky v covidu.

Jak dopadnou Piráti v hlavním městě, kde máte čtyři roky primátora Zdeňka Hřiba?

Věřím, že Zdeněk Hřib pozici obhájí. Záležet bude na tom, jaký bude výsledek pro ostatní strany.

Už víte, koho Piráti podpoří v prezidentských volbách?