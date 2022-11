Bartoš pod palbou kvůli videu pro Metu. Poškodil jméno Pirátů, říká zakladatel strany

„Jsem rád, že se Meta rozhodla zaměřit na aktivity i na našem trhu. Je to další krok k budování zodpovědné společnosti a online podnikání na internetu. Abychom toho dosáhli, musíme se zaměřit na zvyšování digitálních dovedností, ochranu soukromí, zmenšování digitální propasti, zamezení digitálnímu vyloučení a na boj s dezinformacemi a nezákonným obsahem,“ říká Bartoš ve videu, které natočil pro společnost Meta.

Ta jej používá k propagaci své nové facebookové stránky. Bartoše v něm představuje jako vicepremiéra pro digitalizaci. K 8. listopadu vidělo video necelých tři tisíce lidí.

Meta v České republice spouští vlastní facebookovou stránku, díky čemuž můžeme být pro české uživatele transparentnější a dostupnější. Stejně tak spuštíme projekt Meta Boost, ve kterém chceme českým malým a středním podnikatelům ukázat, jak využívat online služby na maximum a přilákat tak nové zákazníky i zvýšit tržby. Tyto novinky jsme představili na akci Czech Digital Week, k čemuž natočil krátkou zdravici i vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš, který celou sérii konferencí a seminářů zaštiťuje. A dodává: „V dnešním světě je naprosto klíčové zvyšování digitálních dovedností a umožnit všem, kteří o to mají zájem, aby mohli z nových trendů těžit jak v pracovním, tak i soukromém životě. Zároveň se musíme soustředit také na ochranu soukromí, boj s dezinformacemi nebo nezákonným obsahem. Práva, která platí offline, musí být dodržována i online. K tomu jsou třeba férová a transparentní pravidla. Na tom, aby se zmíněné cíle naplnily, spolupracujeme se všemi klíčovými stranami - univerzitami, neziskovými organizacemi i velkými technologickými společnostmi, jakou je například Meta.“ Posted by Meta on Friday, October 28, 2022

Na fóru Pirátů tento počin vyvolal anketu s názvem: „Připadá vám propagace společnosti Meta Ivanem Bartošem v souladu s pirátskými hodnotami?“ Do rána úterý 8.listopadu se do ní zapojilo 136 členů, 112 odpovědělo „ne“, 9 „ano“ a 15 „je mi to jedno“.

I slova, která Bartoš ve zdravici použil, některé jeho spolustraníky rozčilila. „Facebook, potažmo Meta, ztělesňuje nadnárodní korporaci, proti které bychom měli bojovat, ne jim dělat reklamu. Meta je korporace, která nejenže vydělává na porušování soukromí svých uživatelů, ale také zneužívá daňových rájů,“ vyčítá Bartošovi na internetovém fóru strany Lukáš Doležal ze zahraničního odboru Pirátů.

„Také bych se chtěl Ivana Bartoše zeptat, dostal jsi za toto video zaplaceno? Jestli ano, jaká byla částka?“ dodává.

Filip Krska z krajského sdružení Pirátů na Vysočině přisazuje: „Řekněte prosím někdo, že to je deep fake. Pokud ne, za mě je to za hranou a důvod k rezignaci případně odvolání ze všech funkcí.“

Pokuta 150 tisíc korun?

Exposlanec František Navrkal z rozhodčí komise Pirátů spolustraníkům sdělil, že prý za to už předsedu strany „sprdnul“. „IMO (in my opinion – podle mého názoru – pozn. red.) by bylo fér, aby se aspoň veřejně omluvil a zaplatil straně třeba 150k CZK jako kompenzaci za poškození jejího dobrého jména,“ dodal Navrkal.

Zakladatel pirátů Jiří Kadeřávek míní, že Bartošovým chováním došlo k veliké škodě, která neřešením bude pouze narůstat. „Já si nedovedu představit autentičtější popření prvního programového cíle strany, než když se předseda strany stane maskotem společnosti, která kombinací dosahu a technologie představuje z hlediska ochrany soukromí občanů, samospráv, vlád to nejhorší, co před námi stojí. Když přesvědčuje občany, že s regulací zásahů do soukromí by se to vlastně nemělo přehánět. Jedná se o masivní poškození dobrého jména strany a prostě to nelze omluvit,“ napsal.

Sám prý myslí na ty desetitisíce a miliony voličů, kteří jim v minulosti dali hlas, aby nyní zjistili, že podporovali politiky ve „službách Mety“. „Ne, prostě já nenacházím žádné vysvětlení, jedině snad, že byl k videu Ivan donucen, což je sice dost šílená myšlenka, ale tváří v tvář znalostem o tom, kolik toho Meta o každém z nás ví vlastně logická,“ dodal Kadeřávek.

„Já věřím, že Ivan Bartoš ví, co teď musí udělat. A to, čím dříve, tím lépe, dříve, než to bude muset udělat pod nátlakem. Dejme si týden. Předseda způsobil škodu a damage control je na předsedovi. Ale jednej Ivane rychle,“ uzavřel.

Na výtky svých spolustraníků reagoval na fóru i Bartoš. Prohlásil, že věří, že každý má právo na svobodné šíření informací i na soukromí, a to jak ve skutečném světě, tak i v tom digitálním. Jako vicepremiér pro digitalizaci se proto prý intenzivně zabývá otázkou ochrany osobních dat, problematikou algoritmů sociálních sítí, možnostmi zvyšování digitálních dovedností lidí i firem i bojem proti dezinformacím a šíření nelegálního obsahu.

Ukázal nám prostředníček

„Tento týden probíhá v rámci našeho předsednictví EU akce Czech Digital week. Tématem jsou právě i digitální dovednosti, kdy Google.org, filantropická odnož společnosti Google, představil investici 81 milionů korun do projektů na podporu digitálního vzdělávání. A společnost Meta (kdysi Facebook) program digitálního vzdělávání pro malé a střední podniky a zamýšlené aktivity v boji proti dezinformacím. Právě v reakci na toto jsem pro Metu natočil zdravici, která ale vyšla ven bez jakéhokoliv kontextu či vysvětlení na jejich sociálních či webových stránkách, což považuji za chybu. Vyvolalo to zcela pochopitelné otázky,“ uvedl Bartoš.

Lukáš Hejduk z kontrolní komise Pirátů na to reagoval, že se za roky v politice Bartoš posunul. Buď „pro život ve velký politice ztratil totální kontakt s tím, na čem se strana budovala“ nebo „se rozhodl ukázat velký prostředníček podstatné části členské základny a speciálně lidem, kteří to s Pirátama často táhnou už dost dlouho.“