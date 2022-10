Zuckerberg riskuje a děsí investory. Akcie Mety prudce padají

Zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg sází vše na jednu kartu – metaverse. Do vývoje otevřeného virtuálního světa sype jeho firma Meta Platforms obrovské finanční prostředky, konkrétní výsledek to však zatím nemá žádný. Společnost naopak vykázala už čtvrtý pokles čtvrtletního zisku v řadě. A Wall Strett to čím dál více zneklidňuje.

Foto: Dado Ruvic, Reuters Ilustrační foto