Babiš: Koalice zažije peklo

Po porážce v prezidentských volbách od vás odešel tým nejbližších spolupracovníků. Bartha, Vořechovský, Prchal. Jakými lidmi se teď obklopíte?

Ode mě nikdo neodešel. Já jsem si lidi vždycky vybíral. Tito kolegové byli předmětem nevybíravých útoků, takže to pro ně nebylo únosné. Byli jsme dopředu jasně domluveni, že pokud neuspěji, každý půjde dál svou cestou.

Nemůžete za tu atmosféru svou vyhrocenou negativní kampaní?

Nedělal jsem vyhrocenou kampaň. To je jedna ze lží médií. Dělal jsem kontaktní kampaň.

Prezident Zeman řekl, že jste si volby prohrál sám. Váš protikandidát Pavel měl podle něj mimo jiné štěstí, že jste udělal zásadní chyby.

Odkázal bych na výrok pana Klause, že média vyberou prezidenta a občané ho zvolí. V kampani myslím každý viděl obrovský rozdíl ve vedení diskusí, hlavně v České televizi. Ale ano, udělal jsem chyby. Určitě první tisková konference. Byl jsem pod vlivem negativní informace. Když útočí na rodinu, poštvávají proti mně syna, těžko zvládám emoce, ale určitě jsem nevedl žádnou negativní kampaň, naopak. Vláda a pan Pavel mluvili o válce, já o míru, ale média to celé otočila proti mně.

Podle vás za porážku mohou jen média a jedna tisková konference, ale chyb bylo víc. Třeba vaše rétorické schopnosti, něco jste řekl, druhý den to upřesňoval, billboard, solidarita v NATO…

Byla to past a nesmysl. Redaktor si vymyslel hypoteticky, že Rusko napadne členský stát NATO, což by znamenalo třetí světovou válku, to se nestane. Špatně jsem to řekl. Všichni vědí, že jsem to tak nemyslel.

Jak jste to myslel?

Jako premiér jsem plnil závazky Severoatlantické aliance – 700 vojáků do Pobaltí, gripeny do Estonska.

Co to je za otázku v rámci debaty, jestli pošlu mého syna do války? Nepošlu ho do války. Pokud pan příští prezident říká, že pošle svého syna do války, on je voják, tak ať si ho pošle, ale já nepošlu. Má se dělat všechno, aby válka nebyla. Nikdo nemluví o míru.

Ze mě udělali štváče. Přitom oni mluvili o válce rok. Pokud by hypoteticky bylo napadeno Polsko, poslal bych v souladu se smlouvou NATO profesionální armádu. Hlavní je ale mír. Nevím, jestli chceme třetí světovou válku, já nechci.

Nemáte pocit, že jste zklamal Miloše Zemana a možná i některé další své voliče? Nejste premiér, nejste prezident.

Nová lež, kterou všichni opakujete, že jsem prohrál třikrát volby. Pan Fiala vede ODS od 18. ledna 2014. Od té doby se mnou ODS prohrála volby osmkrát. Já prohrál senátní a prezidentské. Hnutí ANO mělo ve sněmovních volbách 1 458 000 hlasů, 72 poslanců. ODS 732 tisíc hlasů, 34 poslanců. Nezaznamenal jsem, že by Spolu mělo slučovací sjezd a pan premiér Fiala byl předseda všech stran.

Já věděl, že nemůžeme nikdy vyhrát prezidentské volby

Faktem zůstává, že vám prezident nabídl možnost skládat vládu.

Mohl jsem to zneužít, vzít to a rok se tvářit, že skládám vládu, a například vyměňovat úředníky. To by možná někdo udělal na mém místě, ale já jsem to udělat nechtěl. Pan Fiala podepsal pětikoalici, protože sami mě nemohli porazit.

Teď zase mluví o konci Babiše, což je velice úsměvné. Babiš dostal v prezidentské volbě přes 2 400 000 hlasů – o 80 tisíc hlasů víc než v roce 2021 celá pětikoalice a o milion víc než hnutí ANO. Já věděl, že nemůžeme nikdy vyhrát prezidentské volby. Všechny průzkumy ukazovaly, že prohraji proti každému. Svůj cíl mít více než hnutí ANO ve volbách 2021 jsem splnil v prvním kole. Jsem spokojený.

Vy jste šel do voleb s tím, že prohrajete? Byla to tedy kampaň před budoucími volbami?

Chtěl jsem samozřejmě vyhrát a dělali jsme pro to všechno, ale proti médiím nemůžete vyhrát, když systematicky lžou, manipulují, vytrhávají výroky z kontextu a podprahově působí na lidi titulky nebo ošklivými fotografiemi a dělají kampaň ve prospěch jednoho kandidáta.

Podle vás jsou občané tak nesvéprávní, že i když děláte kontaktní kampaň, nechají se ovlivnit absolutně médii a nezvolí vás?

Že jsou občané nesvéprávní, řekl v debatě na Primě pan Pavel. Povídal, že nemůže být referendum, protože občané nejsou ještě vyzrálí. Řekl také, že jsme takový malý národ, bezvýznamný, vysmíval se mi ohledně mírové konference, že nic neznamenáme, nikdo nás nebude poslouchat.

Je to o lidech. Premiér Lucemburkska Bettel vede ministát a má velký vliv v Unii. Kdyby to řekl Babiš, má to hned prohrané. Nikdo nekladl za celou prezidentskou kampaň nepříjemné otázky panu Pavlovi. U vás jste udělali pokus a potom to nějak skončilo.

Neláká vás jako bohatého člověka jít do důchodu?

Určitě láká, možná bych to udělal, kdybych neměl takovou obrovskou podporu lidí, kteří chodili na setkání. A kdo nám narušoval mítinky? Voliči pana Pavla a pětikoalice. Kdo byl agresivní, kdo nás urážel? Téměř nás ušlapali v Jablonci. Kdo nám vyhrožoval? A co všechno dělali mně a kolegům – policie nás kontaktovala, že jim hrozí nebezpečí. Plivali jim na auta, propíchli pneumatiky, rozbili čelní sklo, vnikli do zahrady, ale to největší a nejhnusnější, že dehonestovali děti ve třídě.

Koho a jak?

Děti mých blízkých spolupracovníků a poslankyň. Dítě mé kolegyně učitelé před celou třídou dehonestovali a říkali: Tvoje maminka dělá s tím Babišem? Dceru mé blízké spolupracovnice nevzali kvůli Babišovi ani do školy. Tohle dělali učitelé.

Děti chodily ze školy domů a rodičům, kteří nám fandili, říkali: Maminko, ve škole nás učili, že Babiš je zlo. To je to nejhorší. Je úplně neuvěřitelné, že lidi mají strach říct, že volili Babiše, že děti říkaly rodičům, nedám ti vnučku, když ho zvolíš, tady máš pět tisíc korun a dej mi hlasovací lístek. Některé firmy zavolaly zaměstnance a řekly: Dejte nám lístky, v hospodách dávali panáky zdarma za Babišův volební lístek.

Občané mají právo vyjádřit svůj názor, i když je proti vám.

Tak, že nás tam téměř ušlapali, sprostě nám nadávali, chtěli nás fyzicky napadnout? To je podle vás normální? Viděl jste mítinky? Jak tlačili tito lidi na naše příznivce, jak ODS rozdávala píšťalky v Děčíně?

Když pětikoalice zjistila, že naše výjezdy jsou úspěšné, začala je od srpna narušovat. Kandidáti za pětikoalici do komunálních voleb. Zajímavé, že naši voliči nenarušovali mítink pana Pavla v Ústí, Ostravě ani Brně. Všechno to vypadalo, že přišel nový Havel, nová revoluce, obrovský happening na Staroměstském náměstí, zpívali tam sametovou hymnu. Pokud je toto vyrovnání s minulostí, jak říkal pan loutkovodič Kolář, tak fajn.

Jste předseda ANO, pan Havlíček je stínový premiér, paní Schillerová hlavní tvář hnutí. Kdo mluví za ANO?

Milion lidí: Mach, Juchelka, Vildumetzová, Metnar. Máme fungující stínovou vládu, zasedá každý čtvrtek, vede ji Havlíček, protože paní Schillerová má moc práce v poslaneckém klubu, ale dělají všechno v týmu. Nehrajeme si na stínovou vládu jako naši předchůdci, že jeli někam na zabijačku. Stínový kabinet skutečně pracuje a má tiskovky, které vás nezajímají, protože máte svoji komerční vládu.

Na tiskovce vaší stínové vlády jsem viděl média.

To byl pokus o vtip. V ANO máme názorové proudy, jako je Nacher – liberální, Havlíček – podnikatelský. Paní Schillerová jako bývalá ministryně financí dává jasně najevo, co si myslíme o politice této vlády.

Pan Macura odešel, Ivo Vondrák skončil v předsednictvu. Nevypadá to, že jsou všechny proudy vítané.

Problém je, že kolegové na předsednictvo buď nepřijdou, nebo neříkají nic. Já jsem vyhověl panu Vondrákovi. Měli jsme setkání s politology a vyříkávali si to, ale naše věci se mají projednávat v rámci našich orgánů. To spíš vypadá, že každý, kdo se v hnutí vysloví proti Babišovi, je okamžitě populární, má obrovský mediální prostor, ale my postupujeme podle stanov, takže uvidíme, jak to všechno dopadne.

Vaše role?

Mediálně se upozadím, budu se věnovat budování hnutí a strategii.

Tzv. triumvirát zkoušela v roce 2017 i ČSSD. Sobotka premiér, Chovanec předseda, Zaorálek volební lídr. ČSSD ve volbách dopadla neslavně. Nedopadnete obdobně?

Vůbec.

Je to podobné – tři lidé ve vedení.

Jsem předseda, hlavní tvář. V jiných stranách, aby předseda byl předsedou, musí nakrmit kraje ministerstvy. Fiala Moravskoslezský financemi, Jihomoravský spravedlností, Středočeský dopravou, Prahu obranou, Plzeňský kulturou. Nejsilnější kraje si tam dělají svoje kšeftíky, berou si tam svoje kámoše, pak jste předseda a premiér. V hnutí ANO to tak nikdy nefungovala ani nebude.

Občané si vládu zvolili, to nerespektujete?

Respektuji.

Musejí počítat se zablokovanou Sněmovnou a obstrukcemi, které ještě nezažili. Ze života ve Sněmovně budou mít peklo

V roce 2024 budou volby senátní, krajské a evropské. Kdo bude kandidovat?

Na evropské volby se těším. Zúročím velké zkušenosti v Evropě a EU, je plno témat. Bude mě bavit o EU diskutovat a vysvětlovat voličům SPD, že vystupovat z EU je pitomost. Přišli bychom o trhy, znamenalo by to negativní dopad na zaměstnanost atd. Zákon o referendu ale určitě budeme podporovat. V evropských volbách se uvidí, kdo má perspektivu uspět i v parlamentních volbách 2025. Krajské organizace budou mít úkol navrhnout kandidáty. Krajské volby musíme s předstihem připravit, vybrat dobré kandidáty na hejtmany.

Vy povedete kandidátku?

Nepovedu nic. Vybereme lídra.

To bude kdo?

Ještě nevím.

Souhlasíte se zvýšením věku odchodu do důchodu?

Zásadně ne. Vláda se s námi vůbec nebaví a teď by nás do toho chtěla zatáhnout. Ať se konečně Stanjura začne starat o příjmy a začnou šetřit. Na důchodce úplně kašlou. Nejdřív jim sebrali část slevy na jízdné (klesla ze 75 na 50 procent), nejsou schopni zajistit léky, chtějí je dokonce zdražit zvýšením DPH.

A teď ten podvod se změnou valorizace. Za neschopnost vlády krotit inflaci mají zaplatit důchodci. Od 1. června jim vezmou 1000 Kč měsíčně u průměrného důchodu proti tomu, co by měli podle valorizačního vzorečku dostat. Pojistka valorizace je v zákoně proto, aby amatérské vlády nesnížily svou nekompetencí seniorům životní úroveň. A ten zákon chtějí teď změnit.

V takovém případě musejí počítat se zablokovanou Sněmovnou a obstrukcemi, které ještě nezažili. Stejně jako s jinými asociálními zákony nebo zvyšováním daní. Když byly vládní strany v opozici, EET blokovaly přes 270 dní. Máme větší výdrž.

Ze života ve Sněmovně budou mít peklo. Kolikrát Fiala slíbil – ušetřím 100 miliard, pak 70? Neví, o čem mluví. Plete si schodky, zadlužení, celkově má chaos. Já bych důchodový věk naopak snižoval.

Na kolik?

Když budeme ve vládě, řeknu. Zvolte si lepší vládu a budete chodit minimálně stejně. Tato vláda vám řekne, že půjdete v 68 letech. Získáme zdroje, aby naši důchodci měli zasloužené důchody a zasloužené stáří, aby se hranice vůbec neposouvala. Není k tomu důvod. V Evropě mají Francie, Itálie, Řecko, Slovensko 62 let. Proč ne my?

Alena Schillerová ale rezolutně neřekla, že nesouhlasí. Naopak je o tom ochotna s pětikoalicí debatovat. Máme věřit vám, nebo paní Schillerové?

Pozdější odchod do důchodu není k debatě. Mluvil jsem s ní. Říkala, že žádný návrh neviděla, protože s námi koalice nekomunikuje, ne že by byla pro.

Vláda říká, že v roce 2050 může chybět 300 miliard na důchody. Jak byste to vyřešili?

Vláda něco slibovala po volbách, programové prohlášení se liší od volebního programu a teď ani to už neplatí a vymlouvá se na Ukrajinu. Kvůli Ukrajině jsme nikdy neměli propad HDP, my kvůli covidu měli. Oni si jen dělají z lidí srandu.

Premiér říká, že nevěděli, že bude Ukrajina, a vinu má i ANO, protože už za vás byla inflace.

Ukrajina na to má nepřímý dopad a určitě nelze neschopnost vlády schovávat jen za Ukrajinu. My jsme inflaci srazili v prosinci 2021 na 5,3 procenta. On má dneska 17 procent a nedělá nic, protože mu to vyhovuje. Je to inflační daň, Stanjura zkasíroval 137 miliard navíc a ty peníze nechce vrátit lidem. To je stále dokola. Ty Fialovy lži se už nedají poslouchat.

Řekněte tři konkrétní věci, ve kterých podle vás lže.

Že jsme zadluženi, že my jsme lidem způsobili inflaci. Slíbil, že neukončíme výrobu spalovacích motorů, ale jeho předsednictví EU připravilo konec aut se spalovacími motory od roku 2035. To zlikviduje český automobilový průmysl, na kterém je závislá celá ekonomika. Říkal, že sníží cenu emisních povolenek, a opět – jím vedené předsednictví prosadilo, že se od roku 2027 naopak rozšíří i na domácnosti, takže to všem zdraží vytápění, ale i pohonné hmoty o tři až šest korun na litr.

Říkal, že nebude posouvat věk odchodu do důchodu, že nebude zvyšovat daně – je o tom debata. Nenecháme nikoho padnout, říkal, a podívejte, jak to vypadá.

Chcete zůstat ve Sněmovně a zároveň vést kampaň v regionech. Obojí se stihnout nedá. Odejdete ze Sněmovny?

Proč bych odcházel? Mně se tam líbí. Nikdo tam nechodí. Vždycky naběhnou, když se hlasuje a kliká, aby měli účast, jinak jsou někde pryč. My jsme interpelace řešili, oni na ně nechodí a odmítají s námi debatovat.

Už to není žvanírna?

Já jsem šel do politiky hlavně proto, abych se snažil něco změnit, a změnil jsem dost už jako ministr financí – nejlepší rozpočet, nejnižší zadlužení, díky EET se vybralo víc daní. Proč to rušili?

Slíbili to a vyšli vstříc kritice, že podnikatele šikanujete.

Manažeři to používají a má to 17 států v Evropě. Stěžují si ti, kteří nechtějí platit daně. Jako ministr financí jsem dal veřejné finance do pořádku. Platy šly nahoru, naše životní úroveň předběhla životní úroveň Itálie a Španělska, stali jsme se devátou nejvíce prosperující zemí v EU, šestou nejméně zadluženou.

Možná proto jsme zadlužení a máme inflaci, že jste rozdával peníze.

Nerozdával. Dávali jsme peníze hasičům, protože si to zaslouží, vojákům, policistům, sestřičkám, učitelům, kteří teď učili děti, že Babiš je zlo. Plnili jsme sliby.

Kde byste vzal peníze bez zvyšování daní?

Peníze jsou. V krizi se má investovat, ne škrtit. V Evropě je modernizační fond, který jsem vybojoval s Morawieckým, asi 600 miliard, evropské fondy 980 miliard, peníze v ČEZ. EET bylo 14 miliard ročně.

Jak a proč chcete získat voliče ČSSD a SPD?

V rámci prezidentské kampaně se ukázalo, že Okamura a Šmarda zradili své voliče, kteří tuto asociální vládu nechtějí. Měli podpořit protivládního kandidáta – mě. SPD pro voliče nikdy nic neudělala a neprosadila, je to podnikatelský projekt pana předsedy. Jeden Úsvit už vytuneloval. Jsme tady pro lidi, pro občany. Co se týká SPD, ať lidi volí, koho chtějí, ale nedávají hlas straně, která by pro ně nic neudělala.

SPD nikdy nebyla ve vládě.

Nikdy ani nebudou. Nechtějí být ve vládě, chtějí jen inkasovat peníze v opozici.

Hnutí ANO teď bude levicová národovecká strana?

Hnutí ANO je Akce nespokojených občanů. Zastupujeme ty, kteří jsou nespokojeni s vládou Petra Fialy.

S kým byste po sněmovních volbách 2025 mohli složit vládu, když chcete vysát voliče ČSSD a SPD?

Chceme oslovit i voliče pětikoalice. Doufám, že už pochopili, že si zvolili úplnou katastrofu, nejhorší vládu v historii této země. Nedělá pro lidi vůbec nic. Zase se ukázala asociální tvář staré, dobré, klasické ODS, jakou známe od devadesátek.

Takže s ODS ne, když ji takto napadáte?

To není na mně. Nevím, kde budu. Možná hnutí řekne, že už Babiše nepotřebuje. Pro mě je důležité, že hnutí, které jsem vybudoval, vyhrálo osmkrát volby, je pořád tady. Nedopadlo jako Věci veřejné, Unie svobody, ODA.

Jak hodnotíte dosavadní kroky zvoleného prezidenta?

Ještě není prezident. Na tiskovce říkali, že je prezident a že Zeman je Zeman, to mě baví.

Jaká bude podle vás spolupráce vlády s novým prezidentem?

Výborná. Pan Pavel podle mě o ekonomice moc neví, je to vládní kandidát a v té neznalosti si budou rozumět.

Tato vláda byla oceňována v Bruselu za zahraniční politiku, za předsednictví, podporu Ukrajině. Stejně tak ji chce dělat prezident.

Když jste v Bruselu v předklonu, tak vás potom ocení.