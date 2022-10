Sněmovní absentéři vyhráli. Omluvou je i výmluva

Stačí nahlásit i důvody rodinné či zdravotní, místo toho si vyřizovat třeba i vlastní byznys, a je hotovo. Nikdo omluvy či výmluvy kontrolovat nemůže a zákonodárcům náleží celý plat i náhrady.

„Absence řešit nebudeme, já je vůbec řešit nechci. Poslanec je zodpovědný svým voličům, ne nějakému baráku. Přezkoumávat důvody jejich absencí může jen volič,“ řekl Právu šéf klubu ODS Marek Benda.

Rozmrazené platy politiků se zvednou i o desetitisíce. Jak si v příštím roce polepší? Domácí

Přitom on patří k poslancům, co jednání Sněmovny vynechají jen málokdy a na hlasování má 85procentní účast. Někteří poslanci do Sněmovny nechodí téměř vůbec: média minulý týden upozornila na poslance ANO Milana Wenzla, který je po vážné nemoci a jeho účast na hlasování činí od loňského roku pouhé jedno procento.

A to i přesto, že v letošních komunálních volbách kandidoval opět na starostu Prahy 15 s tím, že je vyléčený.

Poslanec je zodpovědný voličům, ne nějakému baráku Marek Benda

Jedním z nejčastějších absentérů je i předseda ANO Andrej Babiš, který má účast na hlasování v tomto volebním období sedmnáctiprocentní a omluvil se z jednání už víc než tisíckrát. Navíc ani není členem žádného výboru, což je v dolní komoře naprostá výjimka.

Je fakt, že nejviditelnější je účast na plénu komory, ale zákonodárná činnost se odehrává hlavně ve výborech či kuloárech a podobně. Zatímco v uplynulém volebním období se sněmovní orgány, především organizační výbor, pod nějž tato agenda spadá, snažily téma častých absentérů neúspěšně řešit, nyní vládní politici pouštějí toto téma ze zřetele.

„Nemůžeme si lhát do kapsy, bavíme-li se o prospěšnosti politika, ten nepomáhá tím, že sedí v sále a něco tam odhlasuje. Pomáhá hlavně mimo jednací sál, a to tím, že připravuje zákony nebo něco vyjednává,“ míní předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek, který má také více než osmdesátiprocentní účast.

Babiš a další nemusejí do Sněmovny klidně chodit vůbec. Přinutit je nelze Domácí

„Zatím jsme se o tom vůbec nebavili, jsou důležitější témata, na která bychom se měli soustředit,“ uvedl pro Právo místopředseda Sněmovny za KDU-ČSL Jan Bartošek, člen organizačního výboru, který na hlasování ze sedmdesáti procent nechyběl.

„Nebavili jsme se o tom, ale myslím, že poslanci by do práce chodit měli. Pokud tu jsou extrémní případy absencí, měl by je organizační výbor řešit,“ řekl Právu předseda klubu KDU-ČSL Marek Výborný, jehož účast je devadesátiprocentní.

Podobně mluví i místopředsedkyně Sněmovny za STAN Věra Kovářová. „Pokud je poslanec zvolený, měl by do Sněmovny chodit, pokud k tomu nemá vážné zdravotní či rodinné důvody. Na druhou stranu nejsme ve škole, abychom tu řešili absence,“ uvedla Kovářová, jejíž účast na hlasování je 87 procent. „Myslím, že každý by si svou účast měl srovnat se svým svědomím a přehled hlasování je dobrý ukazatel pro voliče,“ dodala.

Navrhoval srážky

Místopředseda ANO Radek Vondráček Právu řekl, že v uplynulém období, když byl předsedou Sněmovny, o změnu jednacího řádu usiloval. „Měl jsem připravený pozměňovací návrh zákona o platech ústavních činitelů, ale přišla covidová krize a pak se to nedotáhlo,“ uvedl Vondráček.

Poslanecké trafiky půjdou opět k soudu. Do hry se vrací odposlechy Krimi

Dnes platí usnesení z roku 2019, podle kterého za dvě řádně neomluvené absence na plénech během měsíce může poslanec přijít o polovinu platu, při čtyřech pak o plat celý. Vondráček, který se hlasování v tomto volebním období zúčastnil ze 75 procent, však připouští, že sankce za absence funguje jen na papíře. „Stačí napsat ‚omlouvám se‘, a to i zpětně, a je to vyřízené,“ řekl.

Letos bere řadový poslanec či senátor měsíčně před zdaněním 90 800 korun plus paušální náhrady 47 200 až 64 tisíc korun bez ohledu na to, jak a zda vůbec v Parlamentu pracuje. Drtivá většina zákonodárců má navíc funkce a pobírá za ně příplatky.

Po postihu absentérů volá lídr SPD Tomio Okamura. „Sám se k tomu snažím přistupovat řádně a chceme, aby k tomu poslanci přistupovali jako k zaměstnání. Do práce se má chodit, případně má být poslanec řádně omluven,“ řekl Právu Okamura, jehož účast na hlasování se blíží 80 procentům.

Pozor na rušení hotovosti, znělo na sněmovní debatě Domácí