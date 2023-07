Archiv se vzepřel ÚSTR, odmítá stěhování do Pečkárny

Do sporu mezi ministerstvem průmyslu a obchodu, které palác v centru Prahy nechce opustit, a Ústavem pro studium totalitních režimů, jenž se do budovy chce nastěhovat, se vložil Archiv bezpečnostních složek (ABS).

Jeho ředitelka Světlana Ptáčníková se veřejně postavila vedení ÚSTR, pod který archiv formálně spadá, a odmítla, aby byl archiv používán jako účelový argument pro získání Petschkova paláce.

„Podporuji snahu kolegů z ÚSTR o získání nového důstojného sídla, ať už by šlo o jakoukoliv budovu, ale zdůrazňuji, že jde výhradně o záležitost ÚSTR, nikoliv ABS,“ napsala v prohlášení Ptáčníková. Podle ní je zavádějící, když vedení ústavu argumentuje tím, že Pečkárnu potřebuje získat nejen pro sebe, ale i pro archiv.

Ohradila se proti tiskové zprávě ústavu z konce června, ve které ředitel ÚSTR Ladislav Kudrna tvrdí, že do Petschkova paláce by se měli přesunout i pracovníci ABS z budovy Na Struze, která je podle něj pro skladování archiválií zcela nevhodná.

„Nachází se v záplavovém území, což by mohlo v případě přírodní katastrofy znamenat tragédii z hlediska historických pramenů,“ stojí ve zprávě ÚSTR.

Podle Ptáčníkové je sice pravda, že budova Na Struze, která leží u Vltavy kousek od Národního divadla, je v záplavové zóně, ale ustála i tisíciletou vodu před dvaceti lety. „Kromě toho samo město Praha učinilo od té doby sérii protipovodňových opatření, takže o osud ‚historických pramenů‘ není třeba se bát,“ uvedla Ptáčníková.

Právu řekla, že o stěhování archiv nestojí, protože je spokojen s budovami v Braníku a na Struze, které několik let rekonstruovali pro potřeby archivu.

ÚSTR už přes rok hledá nové sídlo. Původně sídlil na Žižkově, ale z objektu po nepodařené rekonstrukci zbylo jen torzo a vedení ústavu se přestěhovalo naproti do Domu Radost, což je bývalý Dům odborových svazů, který ale v dohledné době čeká také rekonstrukce. Podle Kudrny hrozí, že pokud se brzy nepřestěhují do budovy patřící státu, budou muset platit nájem soukromé firmě v řádu desítek milionů ročně.

„Podle odhadu Úřadu pro zastupování ve věcech majetkových by se náklady na přestěhování ÚSTR měly pohybovat v řádu statisíců korun,“ napsal ústav.

To považuje za nesmysl ministr průmyslu Jozef Síkela (za STAN). „Vystěhování by znamenalo zásadní narušení chodu celého ministerstva a stálo by to ohromné náklady. My to máme předběžně spočítáno na 150 milionů korun,“ řekl Právu Síkela.

I podle šéfky archivu Ptáčníkové je to iluzorní, protože by museli přestěhovat přes šest kilometrů archiválií. Navíc není podle ní žádná studie, která by říkala, že Petschkův palác je pro archiv vhodný.

„Je nelogické, aby v době, kdy jsou pro archivy stavěny nové účelové budovy, se jedno z pracovišť ABS stěhovalo do starého paláce, jehož stavební úpravy pro potřeby uložení archiválií, zázemí pro badatele atd. by si vyžádaly nemalé množství peněz a času,“ uvedla Ptáčníková. Dodala, že navíc by podle zákona měl v roce 2030 přejít archiv pod Národní archiv a nákladné stěhování by mohlo být zbytečné.