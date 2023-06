Síkela: ÚSTR nepotřebuje palác v centru

Vaše ministerstvo odmítlo návrh šéfa Rady Eduarda Stehlíka a politiků ODS, abyste přenechali palác ÚSTR. Už jste se nějak dohodli?

Mě strašně překvapilo, co se kolem toho děje. Považuji za nepřijatelné, že po Praze chodí různí lidé a říkají, že už je to hotová věc, a kdy se nás zaměstnanci ÚSTR ptají, kdy už se vystěhujeme?

Je podle mě nevhodné řešit na úkor daňových poplatníků, ministerstva a jeho zaměstnanců problémy jakéhokoliv ústavu, které jsme nezpůsobili a které si ÚSTR částečně nebo úplně způsobil sám. Pokud hledají vhodné prostory, tak po republice je řada budov, z kterých je možné zkoumat zločiny totalitních režimů.

Například?

V okolních státech většina podobných ústavů sedí v budovách, které souvisely s komunistickým režimem, a proto se nabízejí prostory, které jsou volné třeba v bývalém ústředním výboru KSČ.

Myslíte ministerstvo dopravy? Ptal jsem se ministra Kupky. Podle něj ty prostory budou volné až za několik let.

V tom je ten problém, naše budova volná není. Vezměte si, že někoho napadlo, že do Petschkova paláce nastěhují okolo stovky zaměstnanců ÚSTR, kde teď sedí 250 zaměstnanců ministerstva. Ta budova má 130 kanceláří. To znamená, že by každý zaměstnanec ÚSTR mohl mít svou vlastní kancelář.

Ta budova je zabezpečená v důvěrném režimu. Po povodních se stala centrem zabezpečených systémů celého ministerstva, které není možné jen tak přesunout. V nové budově bychom to museli dělat celé znovu. Nemluvě o tom, že tam sedí klíčové sekce ministerstva: zahraniční, sekce pro čerpání evropských fondů a také licenční, která uděluje licence na vývoz vojenského materiálu v utajovaném režimu, což je v době války zvláště důležité.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela

V budově jsou jednací prostory, které dáváme k dispozici Hospodářské komoře a Svazu průmyslu a dopravy, probíhá tam ročně 600 pracovních akcí a 100 diplomatických jednání.

Vystěhování by znamenalo zásadní narušení chodu celého ministerstva a stálo by to ohromné náklady. My to máme předběžně spočítáno na 150 milionů. V době, kdy musíme šetřit a obracet každou korunu, si já něco takového na zodpovědnost nevezmu a nepodepíšu. Nehledě na to, že lidi nemáme kam přestěhovat. Návrh na přestěhování do čtyř budov je nepřijatelný.

Návrh od koho?

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových byl pověřen jednáním s námi a nabídl nám prostory například na Florenci nebo ve Štěpánské ulici, které ale nesplňují hygienické normy. Podle mého by bylo mnohem jednodušší adaptovat některé prostory pro ÚSTR.

Ani plány premiéra Andreje Babiše na přestěhování celé státní správy do Letňan nepočítaly s budovami našeho ministerstva, protože se to finančně nevyplatí. Navíc Pečkárna je jediná budova mého ministerstva, která není v záplavové zóně, a je tak důležitá pro krizové situace.

Vedle Stehlíka o Pečkárně mluví i poslanec ODS Žáček a má to podporu ODS v Praze. Už vás kontaktovali?

Za mnou nikdo oficiálně nebyl. O tom záměru jsem se dozvěděl, až když za mnou přišli lidé z Úřadu vlády. Když jsem řekl, že jsem proti, tak to dostalo svoji vlastní dynamiku.

Zastánci přesunu tvrdí, že by ÚSTR v objektu zbudoval důstojný památník obětem gestapa.

S památníkem počítáme a chceme spodní patro paláce otevřít veřejnosti. Zrekonstruovali jsme prostory pro důstojnou expozici. Za prvé jako pomník českých hrdinů v protinacistickém odboji a za druhé i jako odkaz rodiny Petschkových, která palác postavila jako bankovní dům. Jsme v kontaktu s pravnukem Willy Petschkou, který si přeje, aby ta budova dál sloužila původnímu účelu, tedy obchodu a veřejné službě.

Žáček i Stehlík říkají, že ÚSTR končí pronájem na Žižkově a musí se přestěhovat.

My jsme situaci ÚSTR nezavinili, a také myslím, že ústav pro svoji výzkumnou práci nepotřebuje jeden z nejreprezentativnějších paláců v centru Prahy, kde by přestěhování agendy stálo přes sto milionů korun.

Mluvili jste o tom ve vládě nebo ve vládní koalici?

Probírali jsme to v koalici s piráty a STAN. Ti za mnou stojí. Ale já to neberu jako politickou věc, ale jako otázku zdravého rozumu a pragmatismu. Jsme ve složité rozpočtové situaci a nedopustím, aby byl chod ministerstva jakkoliv narušen a abychom přistoupili na obří náklady. Budou o tom jednat koaliční lídři. Vyslovil jsem přání, abych u toho mohl být.

A co byste dělal, kdyby vás koalice Spolu ve vládě přehlasovala?

Určitě bych nechal přezkoumat oprávněnost postupu majetkového úřadu, jenž by nás chtěl přestěhovat do malých prostor. A nechal bych spočítat, kolik by přesun stál. Uvidíme, kdo se pod to podepíše.