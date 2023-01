ANO v bodě zlomu. Sněmovna bez Babiše?

„Jestli zůstane poslancem, je rozhodnutí pana Babiše. Za sebe bych byl rád, kdyby zůstal předsedou ANO,“ řekl Právu místopředseda ANO Richard Brabec. „Doufám, že zůstane co nejvíc aktivní, protože ANO bez Babiše, to by už nebylo ono, ale nemyslím, že by nepřežilo,“ dodal Brabec.

Babiš sám v sobotu neodpověděl na dotaz, zda zůstane ve Sněmovně. Jenom naznačil, že zisk 2,4 milionu hlasů ho motivuje, aby dál ANO v politice pomáhal. V rozhovoru pro pondělní MFDnes uvedl, že si naordinoval „politický detox“, protože kampaň byla náročná. Politicky se chce prý angažovat, ale už jinak. „Neříkám, že budu kandidovat na premiéra. Pro hnutí můžu dělat třeba kampaně, můžu jezdit za lidmi do regionů,“ řekl Babiš.

Další členové vedení ANO se už smiřují s tím, že Babiš Sněmovnu, kterou považoval za „žvanírnu“ a příliš tam nechodil, zřejmě opustí.

„Máme zájem, aby byl v rámci ANO dál aktivní. Osobně stojím o to, aby byl dál předsedou i aby dál zůstal ve Sněmovně, ale to je jeho osobní rozhodnutí,“ řekl Právu první místopředseda ANO Karel Havlíček. Také ho spíš vidí v kampani mezi lidmi. „Babiš není typický parlamentní hráč, ale vyhovuje mu práce s lidmi v regionech, komunikace s voliči. To nám přináší hodně bodů,“ dodal Havlíček.

Také poslanec ANO Pavel Růžička by chápal, kdyby se Babiš zaměřil hlavně na kampaň. „On sám se musí rozhodnout, co chce a kde se bude cítit komfortně. Pokud zůstane ve Sněmovně, tak to bude dobře, a když se rozhodne propagovat ANO, že bude jezdit mezi lidi s karavanem, tak to nám také pomůže,“ řekl Právu Růžička.

Pokud by Babiš Sněmovnu skutečně opustil, byla by na řadě jako náhradnice litvínovská starostka Kamila Bláhová. Jestli by do Sněmovny jako náhradnice nastoupila, nechtěla komentovat. „Nezlobte se, ale to nechám bez komentáře,“ řekla v pondělí Právu.

Místopředseda ANO a moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák čeká, že Babiš ze Sněmovny odejde. „Od začátku říkám, že Andrej Babiš není typ člověka, který by dokázal sedět v poslanecké lavici. Proto by mě to nepřekvapilo,“ řekl Právu. Kdyby se Babiš stáhl do ústraní, mohlo by to podle Vondráka pomoct hnutí v budoucnu při sestavování vlády.

„Bez Babiše hnutí ANO volby nevyhraje, ale zároveň má bez Babiše větší koaliční potenciál. O tom není sporu, protože on je tím, kdo brání spolupráci s ostatními stranami,“ řekl Vondrák. S hnutím ANO mají problém udělat vládní koalici strany na centrální úrovni nebo v Praze, ale v krajích a v řadě měst, včetně statutárních, koalice s ANO hojně vznikají, často třeba s ODS.

Vondrák asi skončí ve vedení ANO

Vondrák čeká, že na předsednictvu budou řešit i jeho tzv. rebelii, kdy v prezidentské volbě veřejně podpořil Petra Pavla. Sám z hnutí odcházet nechce, ale zváží, zda zůstane ve vedení ANO. „Vnímám, že nemá velký smysl, abych dál zůstával členem předsednictva. Ale nechci předjímat, kam diskuse bude směřovat,“ řekl Vondrák.

„V žádném případě to nevnímám jako podraz či zradu, jak je to některými mými kolegy označováno. Myslím si, že pravda má přednost. Jde o volby prezidentské, to nejsou volby, které by byly o hnutí ANO či o pětikoalici. Já jsem jen vyjádřil svůj občanský postoj a za tím si stojím,“ podotkl.

Dodal, že i kampaň ho utvrdila v tom, že Babiš se na funkci prezidenta nehodí. Navíc mu vadilo, že na předsednictvu ANO neproběhla žádná diskuse, kdo bude kandidovat a jak by se měl prezentovat. Jen se mluvilo o tom, že taková diskuse musí proběhnout.

„A pak to zkratkovité navržení pana předsedy na prezidenta mi přišlo podivné a autokratické. Omlouvám se, ale myslím si, že tyto věci se musí řešit jinak,“ zdůraznil Vondrák. „Od začátku jsem říkal, že kampaň musí být pozitivní. Bohužel na žádném představenstvu jsme se o ní nebavili, nikdo z nás neměl ani možnost seznámit se s billboardy,“ dodal.

S fungováním ANO není Vondrák spokojen. „Byl bych rád, kdybychom udělali programovou konferenci, kde bychom si řekli, jakou cestou se vydáme,“ podotkl Vondrák, který dlouhodobě kritizuje, že se z ANO postupně stala levicová strana.