Občan Babiš? Havlíček chce, aby šéf ANO zůstal poslancem

Předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš by měl podle místopředsedy ANO a Sněmovny Karla Havlíčka zůstat členem dolní parlamentní komory. Důvodem je to, že Babiš by mohl i v rámci Sněmovny bojovat o úspěch hnutí v dalších volbách. Havlíček to v neděli řekl v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News. Reagoval tak na spekulace, že by se Babiš mohl poslaneckého mandátu vzdát. Současně kritizoval místopředsedu ANO Ivo Vondráka za to, že v prezidentských volbách hlasoval proti Babišovi.

Foto: Novinky Místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček.