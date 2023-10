Baxa: Stížnost na důchody možná projedná Ústavní soud veřejně

„Začneme se věcí zabývat ještě v tomto měsíci, budeme pokračovat v měsíci listopadu,“ řekl Baxa. „Já si uvědomuji, že je to v posledních letech jedna z nejvážnějších věcí, které dostal Ústavní soud na stůl,“ uvedl také.

Jednání by podle něj mohlo být otevřené veřejnosti. „Uvažujeme o tom, že bychom projednali věc veřejně. Aby veřejnost prostřednictvím médií měla zprostředkované informace, čím účastníci argumentují. Aby i budoucí rozhodnutí bylo přijato s porozuměním,“ dodal Baxa.

Snahou Ústavního soudu by podle něj mělo být, aby jeho rozhodování bylo srozumitelné. „Je to složitá materie a nemůžeme si myslet, že si někdo přečte stostránkový nález a řekne: aha, tak to je. Budu chtít, aby se věci tohoto typu projednávaly veřejně. Aby si soud dal práci i se zveřejněním rozhodnutí,“ poznamenal předseda Ústavního soudu.