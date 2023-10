Je to černý pátek pro českou ekonomiku, kritizuje opozice schválení balíčku

Ten zároveň vyzval prezidenta Petra Pavla, aby zákon nepodepsal a vetoval ho. Předloha nyní míří do Senátu, pak až k prezidentovi.

Balíček zvyšuje všechny přímé daně. Také mění sazby DPH, místo tří sazeb by měly být už jen dvě - 12 a 21 procent. V nižší sazbě budou například potraviny, do vyšší se přesunou některé služby i točené pivo.

Sazba daně firem se zvyšuje z 19 na 21 procent. Zvýší se i daň z nemovitostí, a to v průměru o 1,8 násobek. Většina změn má vstoupit v účinnost příští rok.

Koalice si totiž opět protlačila pevné hlasování, a to právě na pátek od 11 hodin. Poslanci o předloze tedy hlasovali, i když se o slovo hlásilo ještě 70 zákonodárců. Podle šéfa klubu ODS Marka Bendy ale už „vše bylo řešeno“. Poslanci balíček ve všech třech čteních projednávali desítky hodin.

Podle předsedy poslaneckého klubu SPD Radima Fialy by obě opoziční hnutí měla podat ústavní stížnost společně. „Předběžně jsem to ale s paní předsedkyní Schillerovou předjednal. Když nás k tomu budou chtít přizvat, budeme rádi,“ uvedl na tiskové konferenci. Klub SPD samostatně nemá dostatek poslanců na to, aby stížnost mohl podat samostatně.