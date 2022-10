ANO navrhlo na místopředsedkyni Sněmovny Dostálovou

Hnutí ANO navrhlo do vedení Sněmovny bývalou ministryni Kláru Dostálovou. Vystřídat by mohla Janu Mračkovou Vildumetzovou, která na funkci rezignovala k 30. září kvůli kontaktům jejího manžela s obviněným v kauze Dozimetr Zakaríou Nemrahem. Svého kandidáta má i hnutí SPD, to chce na post dosadit svého předsedu Tomia Okamuru. Podle zástupců vládních klubů je ale místo vyhrazené ANO.

Foto: ČTK Klára Dostálová