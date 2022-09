Přála bych si, aby politika nebyla svinstvo, říká odstupující Mračková Vildumetzová

Náhradu za ní pak zatím hnutí ANO nemá. „Další Sněmovna bude ob týden, do té doby to vyřešíme. Teď jsme to neřešili vůbec, byly volby,“ řekla k tomu Novinkám šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová.

Do té doby to tak bude neobsazené. „Stejně to nemá kdo schválit,“ míní. Konkrétní jméno chce pak nejdříve řešit v klubu. „Nápady mám, ale nejprve to řeknu kolegům na klubu,“ doplnila.