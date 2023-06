ANO chce mimořádnou schůzi k migrační reformě EU. Souhlas vlády je prý zrada

„Požádali jsme o svolání mimořádné schůze. Je to neuvěřitelná zrada a selhání naší vlády, která je servilní Bruselu. Zrušili to, co jsme my vybojovali. To, že pan Rakušan tvrdí, že je to v pořádku, že solidarita bude povinná. Jak to může být povinné?“ řekl v pátek Babiš, když novinářům oznámil, že ANO odeslalo potřebný počet podpisů poslanců pro svolání mimořádné sněmovní schůze.