Amnestie ani milost pro Babiše nebude, slibuje Zeman

Prezident Miloš Zeman nechystá plošnou amnestii ani milost pro poslance a kandidáta na prezidenta Andreje Babiše (ANO), řekl to v neděli na Radiožurnálu. Poznamenal také, že by se ve funkci ještě rád podíval do Izraele při přesunu české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma.

Foto: Právo Miloš Zeman